Джиро д'Італія. Аюсо виграв перший гірський етап, Рогліч повернув собі рожеву майку
Іспанський велогонщик команди UAE Emirates Хуан Аюсо став переможцем сьомого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 16 травня, гонщики проїхали перший гірський етап Джиро-2025: 168 км з Кастель ді Сангро до гірського фінішу в Тальякоццо (11,9 км з середнім градієнтом у 5,6%).
Аюсо завдяки атаці на останньому кілометрі дистанції на 4 секунди випередив свого партнера по UAE Emirates, мексиканця Ісаака Дель Торо, та переможця Джиро-2021, колумбійця Егана Берналя з команди Ineos Grenadiers.
Четвертим фінішував словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora, що дозволило йому повернути собі рожеву майку лідера загального заліку. Вчора словенець втратив одного із ключових партнерів по команді, Джея Хіндлі, який зійшов через струс мозку.
Для Аюсо це перша в кар’єрі перемога на етапах Гран турів.
Результати сьомого етапу:
Загальний залік:
У суботу, 17 травня, в рамках 17 етапу гонщики подолають 197 км горбистої дистанції з Джуліянови до Кастельраймондо.