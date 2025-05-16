Джиро д'Італія. Аюсо виграв перший гірський етап, Рогліч повернув собі рожеву майку

Іспанський велогонщик команди UAE Emirates Хуан Аюсо став переможцем сьомого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 16 травня, гонщики проїхали перший гірський етап Джиро-2025: 168 км з Кастель ді Сангро до гірського фінішу в Тальякоццо (11,9 км з середнім градієнтом у 5,6%).

Маршрут 7 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Аюсо завдяки атаці на останньому кілометрі дистанції на 4 секунди випередив свого партнера по UAE Emirates, мексиканця Ісаака Дель Торо, та переможця Джиро-2021, колумбійця Егана Берналя з команди Ineos Grenadiers.

Четвертим фінішував словенець Прімож Рогліч із Red Bull Bora, що дозволило йому повернути собі рожеву майку лідера загального заліку. Вчора словенець втратив одного із ключових партнерів по команді, Джея Хіндлі, який зійшов через струс мозку.

🔻 We expected a battle, and we got one. Discreet until now, the GC favourites finally showed their hand.



🔻Ci aspettavamo la battaglia e battaglia è stata. Fino ad oggi sono stati defilati, ma oggi gli uomini di classifica hanno scoperto le loro carte.



⏪ The @continentaltire… pic.twitter.com/EdUlnvb2Ro — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2025

Для Аюсо це перша в кар’єрі перемога на етапах Гран турів.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 17 травня, в рамках 17 етапу гонщики подолають 197 км горбистої дистанції з Джуліянови до Кастельраймондо.