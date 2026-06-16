Дель Торо виграв генеральну репетицію Тур де Франс, страждання Сейксаса. Підсумки тижня

Гонки тижня

7 – 14 червня: Тур Овернь-Рона-Альпи (Франція)

Минулого тижня у Франції відбулася багатоденка Тур Овернь-Рона-Альпи, яка відома фанатам велоспорту під старою назвою Критеріум Дофіне. Як її не називай, а статус генеральної репетиції Тур де Франс – це серйозно. Навіть нехай цього року склад учасників був не настільки репрезентативний з точки зору майбутньої "Великої петлі" як торік. З майбутніх фаворитів Туру не було Тадея Погачара та Флоріана Ліповітца, які поїдуть Тур Швейцарії та Тур Словенії відповідно, а також Йонаса Вінгегора та Ремко Евенепула, які не поїдуть жодну з червневих багатоденок.

Головне враження від стартової частини Туру Овернь-Рона-Альпи можна описати одним словом: хаос. На горбистих і напівспринтерських стартових етапах не було жодної команди, у якої би водночас було і бажання, і можливість контролювати гонку. Все це вилилося у те, що з перших 5 групових етапів завершилися перемогами відривів. Ще один виграв Воут Ван Арт у спринті з доволі масового пелотону. І вже наступного дня бельгієць з гонки зійшов, зіславшись на травму ліктя, отриману на тренуванні тижнем раніше. В цілому ж за виключенням виграного етапу Ван Арт на Турі Овернь-Рона-Альпи виглядав погано, що змусило навіть поставити під питання його участь у Тур де Франс. Утім, час на відновлення після травми ліктя та набір форми ще є.

Воут Ван Арт La Presse

Почався Тур Овернь-Рона-Альпи з красивої перемоги Алекса Бодена на першому етапі. Попри те, що пелотон активно намагався наздогнати втікачів, гонщик EF Education EasyPost видав дуже класний перфоманс і єдиним із учасників відриву дня втримався під натиском основної групи. Боден виграв етап і на цілих 5 днів захопив жовту майку лідера. І тут одразу хочеться згадати про те, що Алекс є тренувальним партнером Поля Сейксаса – здається, робота з вундеркіндом приносить йому плоди.

Вплинули відриви і на розподіл місць у загальному заліку. На 6 етапі 3 місце посів Люк Таквелл, що дозволило йому перехопити лідерство у загальному заліку з перевагою в понад 2:30 над головними фаворитами. Така фора дозволила австралійцеві посісти у підсумку 2 місце в генеральній класифікації та піднятися на підсумковий подіум. Перший гучний успіх на дорослому рівні для 21-річного неопро Таквелла, який не виблискував на юніорському рівні, проте минулого року несподівано став віцечемпіоном молодіжної Джиро д'Італія. Враховуючи те, що в травні Люк посів 6 місце в загальному заліку Туру Романдії, назвати його успіх випадковим не можна – тут радше варто дивуватися, як пелотон відпустив такого класного гірника у відрив на 6 етапі.

Виграв же 6 етап інший гонщик Red Bull Bora, Максім Ван Гілс, на якого працював і сам Таквелл. Перша перемога для талантовитого бельгійця в складі команди Ральфа Денка на гонках Світового туру. І дуже важливий успіх з моральної точки зору – після провального минулого сезону та важких травм (переломи тазу та плеча внаслідок зіткнення з Яном Крістеном на Класиці Хаен) на старті поточної кампанії.

Максім Ван Гілс Getty Images

Можна було би поговорити про те, що робота Таквелла на Ван Гілса шкодила просуванню Люка в загальному заліку, проте це звучить сумнівно: шансів виграти Тур Овернь-Рона-Альпи у Люка все одно не було. А так – перемога на етапі, два дні в жовтій майці та подіум загального заліку – чудовий результат гонки для Red Bull Bora з урахуванням того, що у ній не брали участь Ліповітц і Евенепул, а Дані Мартінес у загальному заліку провалився.

Ну а переконливу перемогу в загальному заліку Туру Овернь-Рона-Альпи здобув Ісаак Дель Торо, який виграв обидва вирішальні гірські етапи. При чому, виграв у абсолютно різному стилі. На 7 етапі до Гран Коломб'є у відносно ранню атаку на заключному підйомі пішов Хуан Аюсо, проте мексиканець у стилі Кріса Фрума вуельтівських зразків ішов у рівному темпі та контратакував на останніх кілометрах, пройшовши іспанця наскрізь. Втім, називати це виключно стилем Фрума не варто – сам Дель Торо теж уже діяв у такому стилі, наприклад, на переможному Турі ОАЕ у лютому поточного року.

Друга ж перемога Ісаака, на Плато де Солезон у заключний день гонки, була здобута в домінувальному стилі: з більш ранньою атакою після розвозу від команди (останнім колесом виступив Пабло Торрес). Атакою, на яку суперники навіть не наважилися відповідати – стилістично це вже більш схоже на домінування Тадея Погачара. Як би там не було, той факт, що навіть зірковий грегарі словенця розгромив суперників на Турі Овернь-Рона-Альпи (ТОРА) – не дуже хороший симптом для всіх, хто сподівається на інтригу в боротьбі за жовту майку на Тур де Франс.

Ісаак Дель Торо x.com/giroditalia

Вийшов на старт ТОРА й інший зірковий генеральщик UAE Emirates, Жоау Алмейда, якому всю першу половину сезону перекреслив загадковий вірус, через який він пропустив Джиро та уже відомо, що не виступить на Тур де Франс. І те, що показав португалець на ТОРА, зняло будь-які питання стосовно того, чи справедливим було його виключення зі складу на "Велику петлю".

Вже на горбистому і не надто селективному першому етапі він програв більше 24 хвилин, в такому ж ключі Жоау виступав і у подальшому. Після 6 етапу португалець вирішив припинити ці марні муки та зійшов із гонки. Питання тут лише одне: навіщо було заявляти його на ТОРА в такому стані? Хіба що для того, щоби зняти з порядку денного будь-які конспірологічні теорії про конфлікт у команді чи якісь проблеми з антидопінговим законодавством. Алмейда виглядав гонщиком у настільки глибокій функціональній ямі, що є великі сумніви щодо його здатності набрати оптимальну форму навіть до Вуельти.

Жоау Алмейда Getty Images

Третім у загальному заліку став Хуан Аюсо. Вперше у складі Lidl Trek іспанець пройшов без форс-мажорів і в оптимальній формі багатоденку Світового туру, і це дало можливість нарешті оцінити його рівень конкурентоздатності в боротьбі з елітою.

Так, після 7 етапу сам Хуан говорив про те, що помилився, пішовши у атаку занадто рано. Проте наступного дня на Плато де Солезон вони з Дель Торо помінялися ролями, проте результат був все той же. Фрумівська тактика принесла Аюсо все те ж 2 місце на етапі, тільки зі ще більшим відставанням. Він був об'єктивно слабкішим за мексиканця, і ніяких відмовок шукати тут не варто. Рівень, показаний на ТОРА, безумовно, залишає іспанця в числі претендентів на подіум Тур де Франс, проте підстав помріяти про боротьбу за жовту майку ми не побачили.

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Цікаво було поспостерігати за взаємодією на одній гонці Аюсо з Маттіасом Ск'єлмосе, враховуючи, що перші натяки на конфлікт між ними з'явилися ще до переходу іспанця в Lidl Trek. Проте данець поводився максимально коректно, і, коли це було потрібно, працював на свого капітана, зумівши при цьому посісти 6 місце в загальному заліку.

Четвертим став Маттео Йоргенсон, який отримав капітанські повноваження у Visma Lease a Bike за відсутності Вінгегора. Непоганий виступ від американця, проте відставання в якості гірського ходу від Дель Торо було дуже помітним, і це погані новини для данця в контексті майбутнього Туру.

Сьомим став Кіан Уйтдебрукс, який, після всіх своїх проблем зі здоров'ям, схоже, повернувся на рівень свого дебютного сезону в професіоналах. Питання про те, чи здатен бельгієць додати, залишається відкритим.

З великим нетерпінням усі чекали виступу на ТОРА Поля Сейксаса, який приїхав на гонку після надзвичайно важкого гірського збору в Сьєрра Неваді: 1881 км дистанції з сумарним набором висоти у 47749 метрів за 16 днів.

Поль Сейксас Getty Images

Втім, повною мірою оцінити стан французького вундеркінда ми так і не зуміли. На початку 7 етапу він дуже неприємно впав на спуску і спершу навіть не міг повернутися в сідло. Коли Полю це таки вдалося, відставання від пелотону вже наближалося до 4 хвилин, і чекати на Сейксаса основна група не збиралася. Ціною героїчних зусиль – як особистих, так і командних від Decathlon CMA CGM – після тривалої погоні повернутися в пелотон таки вдалося.

Проте сил на це потрачено було надто багато, і на останньому підйомі Поль програв 1:21, посівши лише 7 місце. Падіння, вочевидь, не минулося без наслідків: наступного дня Сейксас вийшов на старт 8 етапу, проте рано відстав від пелотону та зійшов із гонки. Звісно, героїчне переслідування окривавленим Сейксасом пелотона на 7 етапі поповнило його армію прихильників, проте чи було це правильним рішенням для 19-річного юнака перед дебютом на Тур де Франс? Впевнено дати ствердну відповідь не вдається. До слова, гонка пішла для Decathlon CMA CGM шкереберть з першого ж дня: вже по ходу першого етапу через отруєння зійшов віцекапітан команди, Меттью Ріккітелло.

Не склалася гонка і для Netcompany Ineos. Почалося все з того, що в командній розділці у Оскара Онлі злетів ланцюг, і британцям довелося гальмувати та чекати на капітана, що, ймовірно, позбавило їх перемоги на етапі – вони у підсумку програли Visma Lease a Bike всього 9 секунд.

Оскар Онлі x.com/LeTour

Таке рішення команди викликало невдоволення віцекапітана, Кевіна Воклена. Проте у нього в будь-якому випадку в загальному заліку нічого не вийшло, як і у Карлоса Родрігеса.

Втім, на цьому проблеми Netcompany Ineos не завершилися. На 6 етапі впали (в двох окремих епізодах) Джошуа Тарлінг і Оскар Онлі. Останнього взагалі лише дерево врятувало від цілком імовірної гибелі. Так чи інакше, Онлі отримав вивих плеча та травму ноги. Чи зможе він виступити на Турі та в якому стані буде – наразі не відомо.

А ось Тарлінга не буде точно: він зламав ключицю. Дуже серйозна втрата для Netcompany Ineos з точки зору командної розділки.

Наступний тиждень

17 – 21 червня: Тур Швейцарії

Ну а цього тижня стартує інша багатоденка, яка традиційно вважається генеральною репетицією Тур де Франс. Утім, цього року в погоні за гендерною рівністю її скоротили до 5 етапів. Розпочнеться Тур Швейцарії-2026 на території Італії горбистим етапом зі стартом і фінішем у Сондріо.

Маршрут 1 етапу procyclingstats.com

Наступного дня гонщики повернуться в Швейцарію, де відбудеться етап зі стартом і фінішем у Локарно. Загалом він за рельєфом простіший за перший, проте два доволі крутих пагорби в кінці в будь-якому випадку залишають спринтерів без шансів на перемогу.

Маршрут 2 етапу procyclingstats.com

Розв'язка третього етапу в Бад Рагаці рівнинна, проте на першій половині гонки на спортсменів чекають два перевали 1-ї категорії. І це теж перешкода, яку навіть універсальним спринтерам буде важко подолати.

Маршрут 3 етапу procyclingstats.com

На 4 етапі розпочнуться вирішальні події з точки зору боротьби за перемогу в загальному заліку: на гонщиків чекає рівнинна 24-кілометрова індивідуальна розділка в Аарбургу.

Маршрут 4 етапу procyclingstats.com

Ну а завершиться тур Швейцарії надзвичайно важким гірським етапом зі стартом і фінішем у Віллар-сюр-Ольон. По суті, на гонщиків чекатимуть три поспіль штурми перевалу Коль де ла Круа (19,1 км із середнім градієнтом у 7%). Два повних плюс один розірваний: заключні кілометри гонщики подолають на самому початку етапу, а решту – в самому кінці, в рамках фінішного підйому.

Маршрут 5 етапу procyclingstats.com

В цілому дуже бідний з георгафічної точки зору маршрут. Мало того, що всього 5 етапів, так ще і кожен із них стартуватиме та фінішуватиме в одному і тому ж місці. Ну а вирішальний гірський етап фактично являє собою намотування 3 кіл одним і тим же перевалом.

Склад учасників, хоч і поступається ТОРА, буде дуже сильним. Беззаперечний фаворит загального заліку – Тадей Погачар, який вирішив за один сезон виграти обидві швейцарські багатоденки Світового туру та закрити цю прогалину в своїх пальмарес. І важко уявити, хто або що може йому завадити.

Тадей Погачар x.com/Il_Lombardia

Два претенденти на загальний залік у Bahrain Victorious – це Антоніо Тібері та Ленні Мартінес. Напевне, головною ставкою буде все ж італієць – для Ленні рівнинна розділка може стати дуже серйозною перепоною в загальному заліку.

Несподівано потрапив у склад Red Bull Bora Прімож Рогліч, який їхати Тур де Франс не планує. Він ділитиме капітанські повноваження із "нейтральним" Олександром Власовим. Вийде на старт і Фінн Фішер-Блек, який минулого тижня зійшов із ТОРА після 5 етапів.

EF Education EasyPost очолюватиме Річард Карапас, який через весняну операцію був змушений перекроїти свій сезон і їхати Тур де Франс замість Джиро. Еквадорець повинен бути конкурентоздатним у горах, проте розділка може завадити йому в боротьбі за подіум. Може здивувати Лукас Неруркар, якщо поверне собі форму зразка Дофіне-2024. Хоча після тієї гонки він жодного разу не був близьким до того рівня.

Річард Карапас Harry Talbot

Капітаном Soudal Quick Step буде Ілан Ван Вілдер, проте цікавіше буде поспостерігати за іншим бельгійцем – Ярно Відаром із Lotto Intermarche. Через проблеми з коліном він підходить до старту Туру Швейцарії всього з 8 гоночними днями в сезоні. 14 червня він посів 6 місце на Гран-Прі Гіппінгена. Варто звернути увагу і на Тома Підкока, який готується до повернення на Тур де Франс.

Буде і чимало іменитих мисливців за окремими етапами. Як не дивно, приїхали на гонку чимало зіркових спринтерів-універсалів, як-от Кейден Гроувз, Тобіас Лунд Андресен, Арно Де Лі, Корбін Стронг і Меттью Бреннан. Втім, є великі сумніви, що у них буде бодай один шанс на перемогу на етапі. Із сильних спринтерів більше віриться у Орлуїса Аулара та Майкла Меттьюза, які терплять рельєф усе ж трохи краще.

Проблемою для спринтерів може стати не стільки сам рельєф, як велика кількість класних панчерів, які будуть зацікавлені у тому, щоби зробити 3 стартові етапи більш селективними. Перш за все, йдеться про Матьє Ван дер Пула, який явно буде мотивований брати реванш за відносно невдалу весняну класичну кампанію.

Матьє Ван дер Пул Getty Images

Також варто згадати Ромена Грегуара, Мауро Шміда, господаря гонки Марка Хірші, а також дует із Lidl Trek – Андреа Баджолі та Тібо Ніс. Останній підходить до Туру Швейцарії всього з одним гоночним днем у сезоні – він довго відновлювався після операції на коліні. За перемогу в розділці можуть поборотися Алекс Сегарт і ексчемпіон світу Тобіас Фосс.

Дайджест новин

У зв'язку з Джиро д'Італія, яку Чемпіон висвітлював у дещо іншому форматі, огляд головних новин зі світу велоспорту ми не проводили ще з початку травня. А за ці півтора місяці цікавих новин накопичилося чимало. Про них і поговоримо.

– Головним ньюзмейкером цього періоду стала команда Lidl Trek. Критика на адресу менеджменту німецько-американського проєкту з'явилася не на порожньому місці, розуміли це і власники команди, які затіяли фундаментальні та дуже гучні зміни по всій вертикалі керівництва.

Новина №1 – перехід у Lidl Trek голови гоночного департаменту Visma Lease a Bike Гріші Нірманна, який по праву вважається одним із найкращих менеджерів світу. При чому, перехід відбудеться в розпал сезону, а у Visma Lease a Bike його замінить Марк Ріф. Через конфлікт інтересів Visma Lease a Bike відсторонила Нірманна від роботи вже зараз, а до роботи в Lidl Trek він приступить з 1 вересня. Гріша стане генеральним менеджером Lidl Trek, замінивши на цій посаді Луку Гверчілену.

Гріша Нірманн Instagram

Хоча де-факто італійця від керівництва команди відсунули ще кілька місяців тому – фактично його обов'язки виконував Стівен Де Йонг. СЕО Lidl Trek стане ексчемпіон Тур де Франс Енді Шлек, який з весни поточного року очолює жіночу команду проєкту. Він стане СЕО Lidl Trek з 1 серпня.

На цьому переходи з Visma Lease a Bike у Lidl Trek не обмежилися. Німецько-американський проєкт переманив особистого тренера Йонаса Вінгегора Тіма Хемскерка. При чому, про його перехід стало відомо ще за кілька тижнів до переходу Нірманна. До того ж, Хемскерк вже у травні приступив до виконання обов'язків у новій команді.

Ну і наостанок: Lidl Trek переманив із Visma Lease a Bike нутриціолога Мартайна Редегельда – загальновизнаного фахівця №1 у цій сфері у світі велоспорту. Перехід, який може виявитися не менш важливим, ніж трансфер самого Нірманна.

Також Lidl Trek переманив лідера департаменту ефективності Red Bull Bora Дена Лоранга – в новій команді він отримає аналогічну посаду.

Серйозні кадрові перестановки будуть не лише в менеджменті, а й у ростері команди. Проєкт покинуть Джуліо Чікконе та Маттіас Ск'єлмосе – вони надто амбітні, щоби погодитися на роль грегарі, а їхня свобода дій руйнує командну ієрархію на багатьох гонках. Зокрема, ми бачили це на Джиро-2026. Натомість, перейде у Lidl Trek Фелікс Галль разом зі своїм вірним грегарі Грегором Мюльбергером. Подейкують, що пропозиція Галлю була надзвичайно привабливою – шансів зберегти свого гонщика у Decathlon CMA CGM дуже мало. Тим більше, що французи кидають всі зусилля (в тому числі й фінансові) на втримання Поля Сейксаса.

Фелікс Галль x.com/giroditalia

Окрім цього, Lidl Trek підпише спринтера Red Bull Bora Йорді Меуса. Наразі немає повного розуміння, якою буде його роль у новій команді: штатний спринтер №2-3 чи елітний розганяючий для Джонатана Мілана.

Також Lidl Trek може підписати переможця етапу на Джиро-2026 Ігоря Аррієту. UAE Emirates пропонують йому новий контракт, проте в Lidl Trek його кличе його друг і співвітчизник Хуан Аюсо.

Ще одним підписанням команди стане Жордан Жега з Total Energies, який минулого року замкнув топ-10 у загальному заліку Тур де Франс. Француз погодився на роль грегарі. Покинуть Lidl Trek не лише Чікконе зі Ск'єлмосе, а також Бауке Моллема та Тао Геогеган Харт.

Джуліо Чікконе Sprint Cycling

В цілому зміни, які відбуваються у Lidl Trek, дійсно носять фундаментальний характер. Навесні поточного року стало відомо, що німецька мережа супермаркетів Lidl збільшить бюджет команди та хоче зробити Lidl Trek силою №1 у світовому велоспорті. І тепер ось ці заявлені амбіції дійсно починають підтверджуватися реальними діями. При чому, в команді вирішили йти не просто шляхом скуповування зіркових гонщиків, а, в першу чергу, підсилити вертикаль менеджменту проєкту. І підсилити кращими фахівцями у своїх сферах діяльності.

– Найімовірнішим місцем продовження кар'єри Арно Де Лі є Tudor. Швейцарська команда наразі помітно випереджає Groupama-FDJ і Alpecin-Premier Tech у боротьбі за бельгійського спринтера-одноденника. Підпише Tudor і ще одного іменитого спринтера – Кейдена Гроувза із Alpecin-Premier Tech.

– Ймовірно, втратить Lotto Intermache і ще одну свою бельгійську зірку – Леннерта Ван Етвелта, який може перейти в NSN. Попри злиття, фінансові проблеми у команди залишаються, і в разі відходу Де Лі та Ван Етвелта склад у Lotto Intermache буде ну дуже скромним за мірками Світового туру: окрім молодого таланта Ярно Відара навіть немає за кого оку зачепитися.

– Visma Lease a Bike близька до підписання Джея Хіндлі, в якому вбачають заміну Саймону Єйтсу, який раптово завершив кар'єру перед стартом поточного сезону. Також команда вже продовжила контракт із Віктором Кампенартсом. Що стосується Хіндлі, то після подіуму Джиро він може поїхати і на Тур де Франс.

Джей Хіндлі x.com/giroditalia

– Мауро Шмід із Jayco AlUla, який провів дуже солідну арденську кампанію, перейде в Pinarello Q 36.5. Зарплата чемпіона Швейцарії становитиме 2 мільйони євро на рік.

– У середині травня Крістоф Ляпорт впав на тренуванні. Він отримав розрив квадрицепса та пропустить Тур де Франс.

– UAE Emirates підпише італійського гонщика NSN Марко Фріго. Також команді доволі несподівано вдалося втримати Джонатана Нарваеса, хоча у ЗМІ протягом останніх тижнів неодноразово писалося, що його повернення у Netcompany Ineos – уже практично вирішена справа.

Окрім збереження Нарваеса, UAE Emirates може підписати Джуліо Чікконе, якому, як уже було сказано вище, немає місця в оновленому проєкті Lidl Trek.

– Спортивний директор UAE Emirates Мачін Фернандес заявив, що Тадей Погачар може цього року поїхати Вуельту. Втім, остаточне рішення словенець ухвалить лише після завершення Тур де Франс.

Тадей Погачар Getty Images

– Александер Крістофф став новим директором Туру Норвегії. Цього року гонка не проводилася через проблеми з фінансуванням, проте організатори сподіваються повернутися у календар уже наступного року.

– Вуельта-2028 може розпочатися на Сардинії. Острів готовий запропонувати за право прийняти старт гонки 7,5 мільйона євро.

– Попри відхід Нірманна та Хемскерка, чутки про перехід в Netcompany Ineos і UnoX, Йонас Вінгегор заявив, що завершить свою кар'єру в Visma Lease a Bike.

Йонас Вінгегор LaPresse

– З наступного сезону за Netcompany Ineos виступатиме талановитий іспанський гонщик EF Education EasyPost Маркель Белокі – син колишнього призера Тур де Франс і Вуельти Йосеби Белокі.

– Дам'яно Карузо після завершення кар'єри гонщика залишиться у Bahrain Victorious – він стане одним із спортивних директорів команди.

– Чемпіонат світу 2028 року в Абу-Дабі відбудеться на тиждень пізніше, ніж планувалося: 22 – 29 жовтня. Така зміна дати проведення пов'язана з побоюваннями щодо спеки в ОАЕ. Натомість, чемпіонат світу 2027 року у Верхній Савойї пройде у серпні. Через це Вуельта розпочнеться незвично пізно – лише 2 вересня.

– Total Energies вирішила не включати до складу команди на Тур де Франс-2026 гонщиків, які планують наприкінці сезону покинути команду. Перш за все, це стосується згаданого вище Жордана Жега та спринтера Емільєна Жаньєра.

– Чутки про завершення кар'єри Пріможа Рогліча наприкінці поточного сезону звучать дедалі гучніше. Попри інтерес з боку Bahrain Victorious, словенець, ймовірно, попрощається зі спортом на домашньому чемпіонаті Європи.

Прімож Рогліч x.com/giroditalia

Ну а тим часом у Bahrain Victorious можуть виникнути проблеми з продовженням контракту з Афонсу Еулаліу: відкриття Джиро-2026 вимагає підвищення зарплати в 5-6 разів.

– Компанія Telefonica хоче припинити фінансування команди Movistar. Чинна угода діє до кінця 2029 року, проте іспанська компанія шукає способи позбутися своїх спонсорських зобов'язань: знайти спонсора собі на заміну або, принаймні, знизити рівень своїх витрат на команду, які наразі становлять 25 мільйонів євро на рік.

Невпинний ріст бюджетів у велоспорті призвів до того, що того бюджету, який наразі забезпечує Telefonica команді, недостатньо для того, щоби залишатися на топ-рівні. Фінансових можливостей збільшити бюджет у іспанців немає, а медійний ефект від спонсорування команди нижньої половини турнірної таблиці для компаніії недостатній. Ну а поки що Movistar продовжила контракти з Міхелом Хессманном і Ейнером Рубіо – до кінця 2027 і 2028 року відповідно.

– З'явилися нові деталі маршруту Олімпіади-2028. І розділка, і групова гонка завершуватиметься в підйом – біля обсерваторії Гріффіта. Розділка відбудеться 19 липня – всього через 3 дні після фінішу Тур де Франс. Групова гонка пройде 23 липня.