Дель Торо виграв Тур Овернь-Рона-Альпи

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем загального заліку престижної французької багатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи, яка до поточного року називалася Критеріум Дофіне. У заключний день гонки спортсмени подолали 120 км гірської дистанції з Бофора до Плато де Солазон.

Маршрут 8 етапу tour-auvergne-rhone-alpes.fr

Дель Торо виграв другий етап поспіль і перехопив жовту майку лідера у австралійця Люка Таквелла з Red Bull Bora, який опустився на друге місце в генеральній класифікації. Топ-3 замкнув іспанець Хуан Аюсо з команди Lidl Trek.

Результати восьмого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Зазначимо, що по ходу заключного етапу зійшов із гонки зірковий француз Поль Сейксас із Decathlon CMA CGM. Він не відновився після неприємного падіння на суботньому етапі.