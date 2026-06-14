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Дель Торо виграв Тур Овернь-Рона-Альпи

Олег Дідух — 14 червня 2026, 18:41
Дель Торо виграв Тур Овернь-Рона-Альпи
Ісаак Дель Торо
x.com/giroditalia

Мексиканський велогонщик команди UAE Emirates Ісаак Дель Торо став переможцем загального заліку престижної французької багатоденки Світового туру Тур Овернь-Рона-Альпи, яка до поточного року називалася Критеріум Дофіне. У заключний день гонки спортсмени подолали 120 км гірської дистанції з Бофора до Плато де Солазон.

Маршрут 8 етапу
Маршрут 8 етапу
tour-auvergne-rhone-alpes.fr

Дель Торо виграв другий етап поспіль і перехопив жовту майку лідера у австралійця Люка Таквелла з Red Bull Bora, який опустився на друге місце в генеральній класифікації. Топ-3 замкнув іспанець Хуан Аюсо з команди Lidl Trek.

Результати восьмого етапу:

Підсумковий загальний залік:

Зазначимо, що по ходу заключного етапу зійшов із гонки зірковий француз Поль Сейксас із Decathlon CMA CGM. Він не відновився після неприємного падіння на суботньому етапі.

Критеріум Дофіне Хуан Аюсо Ісаак Дель Торо

Ісаак Дель Торо

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