Головний передстартовий фаворит Джиро-2025 зійшов із гонки

Зірковий словенський велогонщик команди Red Bull Bora Прімож Рогліч припинив боротьбу в Джиро д’Італія-2025 по ходу 16 етапу гонки. На момент сходу він посідав 10 місце у загальному заліку із відставанням у 3 хвилини та 53 секунди від лідера, Ісаака Дель Торо.

Протягом всього другого тижня Рогліч скаржився на неоптимальне самопочуття після падіння на перегляді маршруту 10 етапу гонки минулого вівторка, 20 травня. Існувала висока імовірність того, що він зійде з Джиро у понеділок, 26 травня, в день відпочинку.

Сьогодні, під час 16 етапу, Рогліч ще раз впав і вирішив припинити боротьбу в гонці.

35-річний словенець вважався головним фаворитом перед стартом Джиро. Він вигравав італійську супербагатоденку в 2023 році.