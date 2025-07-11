Тур де Франс. Погачар вдруге переміг і повернув собі жовту майку
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 11 липня, гонщики подолали 197 км горбистої дистанції з Сен-Мало до фінішу в підйом Мюр-де-Бретань.
У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike. Топ-3 з відставанням у 2 секунди замкнув британець Оскар Онлі з команди Picnic PostNL.
Для Погачара це друга перемога на нинішньому Турі та сумарно 19-та за кар’єру на "Великій петлі". Чинний чемпіон світу завдяки цьому успіху повернув собі жовту майку лідера загального заліку.
Віцекапітан UAE Emirates Жоау Алмейда впав на останньому спуску дистанції та програв у підсумку понад 10 хвилин.
Результати сьомого етапу:
Загальний залік:
Завтра, 12 липня, в рамках 8 етапу гонщики подолають 171 км рівнинної дистанції з Сан-Мен-ле-Гран до Лаваля. Вчора 6 етап виграв Бен Хілі.