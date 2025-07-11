Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Велоспорт

Тур де Франс. Погачар вдруге переміг і повернув собі жовту майку

Олег Дідух — 11 липня 2025, 17:49
Тур де Франс. Погачар вдруге переміг і повернув собі жовту майку
Тадей Погачар
x.com/LeTour

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 11 липня, гонщики подолали 197 км горбистої дистанції з Сен-Мало до фінішу в підйом Мюр-де-Бретань.

Маршрут 7 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 7 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike. Топ-3 з відставанням у 2 секунди замкнув британець Оскар Онлі з команди Picnic PostNL.

Для Погачара це друга перемога на нинішньому Турі та сумарно 19-та за кар’єру на "Великій петлі". Чинний чемпіон світу завдяки цьому успіху повернув собі жовту майку лідера загального заліку.

Віцекапітан UAE Emirates Жоау Алмейда впав на останньому спуску дистанції та програв у підсумку понад 10 хвилин.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 12 липня, в рамках 8 етапу гонщики подолають 171 км рівнинної дистанції з Сан-Мен-ле-Гран до Лаваля. Вчора 6 етап виграв Бен Хілі.

Тур де Франс Матьє ван дер Пул Тадей Погачар Йонас Вінгегор

Тур де Франс

Тур де Франс. Хілі переміг із відриву, Ван дер Пул повернув собі лідерство
Поліція підстрелила чоловіка, який погрожував ножем глядачам на Тур де Франс
Тур де Франс. Евенепул виграв розділку, Погачар перехопив жовту майку
Погачар – 25-й велогонщик у історії, який здобув 100 перемог у професіоналах
Тур де Франс. Погачар здобув соту перемогу в кар’єрі

Останні новини