Тур де Франс. Погачар вдруге переміг і повернув собі жовту майку

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем сьомого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 11 липня, гонщики подолали 197 км горбистої дистанції з Сен-Мало до фінішу в підйом Мюр-де-Бретань.

Маршрут 7 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з команди Visma Lease a Bike. Топ-3 з відставанням у 2 секунди замкнув британець Оскар Онлі з команди Picnic PostNL.

✌️ Second stage win of the race

💛 Back in the yellow jersey

💪 Career win No. 101



Tadej Pogacar with a historic win on the Mur-de-Bretagne 💥 pic.twitter.com/qOTblYO9Zg — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 11, 2025

Для Погачара це друга перемога на нинішньому Турі та сумарно 19-та за кар’єру на "Великій петлі". Чинний чемпіон світу завдяки цьому успіху повернув собі жовту майку лідера загального заліку.

Віцекапітан UAE Emirates Жоау Алмейда впав на останньому спуску дистанції та програв у підсумку понад 10 хвилин.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

Завтра, 12 липня, в рамках 8 етапу гонщики подолають 171 км рівнинної дистанції з Сан-Мен-ле-Гран до Лаваля. Вчора 6 етап виграв Бен Хілі.