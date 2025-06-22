Алмейда виграв Тур Швейцарії-2025

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні в рамках заключного, восьмого етапу гонщики подолали 10-кілометрову гірську розділку з Бекенріда до Штокхютте.

Маршрут 8 етапу Туру Швейцарії-2025 procyclingstats.com

Алмейда показав найкращий час у розділці, здобувши свою третю перемогу на етапах Туру Швейцарії-2025. У загальному заліку в заключний день він обійшов француза Кевіна Воклена з Arkea, який, попри четверте місце на етапі, не зумів зберегти жовту майку.

Його співвітчизник Жуліан Алафіліпп із Tudor Cycling не зумів зберегти третє місце в генеральній класифікації, пропустивши британця Оскара Онлі з Picnic PostNL і австрійця Фелікса Галля з Decathlon Ag2r.

Результати восьмого етапу:

Загальний залік: