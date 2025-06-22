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Алмейда виграв Тур Швейцарії-2025

Олег Дідух — 22 червня 2025, 18:24
Алмейда виграв Тур Швейцарії-2025
Жоау Алмейда
Getty Images

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. Сьогодні в рамках заключного, восьмого етапу гонщики подолали 10-кілометрову гірську розділку з Бекенріда до Штокхютте.

Маршрут 8 етапу Туру Швейцарії-2025
Маршрут 8 етапу Туру Швейцарії-2025
procyclingstats.com

Алмейда показав найкращий час у розділці, здобувши свою третю перемогу на етапах Туру Швейцарії-2025. У загальному заліку в заключний день він обійшов француза Кевіна Воклена з Arkea, який, попри четверте місце на етапі, не зумів зберегти жовту майку.

Його співвітчизник Жуліан Алафіліпп із Tudor Cycling не зумів зберегти третє місце в генеральній класифікації, пропустивши британця Оскара Онлі з Picnic PostNL і австрійця Фелікса Галля з Decathlon Ag2r.

Результати восьмого етапу:

Загальний залік:

Алмейда Тур Швейцарії

Тур Швейцарії

Тур Швейцарії. Алмейда здобув другу перемогу
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