Тур Швейцарії. Нарваес переміг із відриву

Еквадорський велогонщик команди UAE Emirates Джонатан Нарваес став переможцем третього етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У п'ятницю, 19 червня, гонщики подолали 158 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Бад Рагаці.

Маршрут 3 етапу procyclingstats.com

Нарваес разом із бельгійцем Сандро Моріссом із команди Pinarello Q36.5 відібрався у відрив дня. Вони встояли під натиском пелотону, після чого Нарваес виявився швидшим у фінішному спринті. Жовту майку лідера загального заліку зберіг словенець Тадей Погачар із UAE Emirates.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Напередодні другий етап виграв Ромен Грегуар. У суботу, 20 червня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 24 км рівнинної індивідуальної гонки з роздільним стартом у Аарбургу.