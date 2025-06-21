Тур Швейцарії. Алмейда здобув другу перемогу

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем сьомого етапу багатоденки Світового туру Тур Романдії. Сьогодні, 21 червня, гонщики подолали 207 км гірського етапу з Нойхаузен-ам-Райнфалль до Емметтена.

Маршрут 7 етапу Туру Швейцарії-2025 procyclingstats.com

Алмейда у фінішному спринті випередив британця Оскара Онлі з команди Picnic PostNL і француза Кевіна Воклена з Arkea B&B Hotels. Четвертим із відставанням у 4 секунди фінішував австрієць Фелікс Галль із Decathlon Ag2r.

Для Алмейди це вже друга перемога на нинішньому Турі Швейцарії. Раніше він виграв 5 етап. Воклену третє місце на сьогоднішньому етапі дозволило зберегти лідерство у загальному заліку.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

В неділю, 22 червня, Тур Швейцарії-2025 завершиться 10-кілометровою гірською розділкою з Бекенріда до Штокхютте.