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Тур Швейцарії. Грегуар переміг із відриву

Олег Дідух — 18 червня 2026, 19:02
Тур Швейцарії. Грегуар переміг із відриву
Ромен Грегуар
Getty Images

Французький велогонщик команди Groupama FDJ Ромен Грегуар став переможцем другого етапу престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У четвер, 18 червня, гонщики подолали 158 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Локарно.

Маршрут 2 етапу
Маршрут 2 етапу
procyclingstats.com

У фінішному спринті з відриву дня Грегуар випередив іспанця Марселя Камбурі з Pinarello Q36.5 та нідерландця Барта Леммена з Visma Lease a Bike.

Лідер загального заліку та переможець першого етапу, словенець Тадей Погачар, фінішував восьмим із відставанням у 4 секунди. Це дозволило йому зберегти жовту майку на своїх плечах.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

У п'ятницю, 19 червня, в рамках третього етапу гонщики подолають 158 км горбистої дистанції зі стартом і фінішем у Бад Рагаці. Раніше другий етап жіночого Туру Швейцарії завершився важким падінням нареченої Погачара, Уршки Жигарт.

Тадей Погачар Тур Швейцарії Ромен Грегуар

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