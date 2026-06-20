Тур Швейцарії. Погачар виграв битву у Ван дер Пула в розділці

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого етапу багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У суботу, 20 червня, гонщики подолали 24 км рівнинної індивідуальної гонки з роздільним стартом.

Маршрут 4 етапу .procyclingstats.com

Погачар усього на 0,31 секунди випередив нідерландця Матьє Ван дер Пула з команди Alpecin Deceuninck. Топ-3 з відставанням у 6 секунд замкнув норвежець Тобіас Фосс із Netcompany Ineos. Ця перемога дозволила Погачару закріпити своє лідерство у загальному заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 21 червня, на гонщиків чекає заключний і вирішальний етап Туру Швейцарії-2026 – 152 км гірської дистанції зі стартом і фінішем у Віллар-сюр-Ольоні. Напередодні третій етап Туру Швейцарії виграв Джонатан Нарваес.