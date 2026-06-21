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Погачар виграв Тур Швейцарії-2026

Олег Дідух — 21 червня 2026, 18:59
Погачар виграв Тур Швейцарії-2026
Тадей Погачар
Getty Images

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У неділю, 21 червня, в рамках заключного, п'ятого етапу гонщики подолали 152 км гірської дистанції зі стартом і фінішем у Віллар-сюр-Ольоні.

Маршрут 5 етапу
Маршрут 5 етапу
procyclingstats.com

Погачар виграв заключний етап, здобувши свою третю перемогу на Турі Швейцарії-2026. У підсумковому загальному заліку словенець випередив еквадорця Річарда Карапаса з команди EF Education EasyPost і чеха Матіаса Вачека з Lidl Trek.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

Напередодні розділку на четвертому етапі також виграв Погачар.

Тадей Погачар Тур Швейцарії

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