Погачар виграв Тур Швейцарії-2026

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У неділю, 21 червня, в рамках заключного, п'ятого етапу гонщики подолали 152 км гірської дистанції зі стартом і фінішем у Віллар-сюр-Ольоні.

Маршрут 5 етапу procyclingstats.com

Погачар виграв заключний етап, здобувши свою третю перемогу на Турі Швейцарії-2026. У підсумковому загальному заліку словенець випередив еквадорця Річарда Карапаса з команди EF Education EasyPost і чеха Матіаса Вачека з Lidl Trek.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

Напередодні розділку на четвертому етапі також виграв Погачар.