Демонстрація сили Погачара на Турі Швейцарії. Підсумки тижня

Гонка тижня

17 – 21 червня: Тур Швейцарії

Слідом за Туром Овернь-Рона-Альпи відбулася і друга багатоденка Світового туру, яка вважається генеральною репетицією Тур де Франс – Тур Швейцарії. Загалом за складом учасників швейцарська гонка поступалася ТОРА, проте на старт вийшов сам Тадей Погачар. І здобув переконливу перемогу в загальному заліку.

Проте, якщо хтось хоче списати цю перемогу на слабкіший склад учасників – то дарма. Те, що влаштував лідер UAE Emirates на першому етапі, говорить про те, що до Тур де Франс від підходить у феноменальній формі. Горбистий маршрут на території Італії, здавалося би, мав стати просто розминкою перед вирішальними етапами у Швейцарії, проте Погачар ще на першій половині дистанції на далеко не найскладнішому пагорбі поставив на коліна весь пелотон.

Словенець атакував за 72 км до фінішу та просто з неймовірною легкістю скинув усіх суперників, попрямувавши до вражаючої перемоги. Пелотон розпався на маленькі уламки, а розриви за мірками етапу з таким рельєфом на фініші були просто гігантськими. Вражаюча демонстрація сили від Погачара.

За великим рахунком, вже на першому етапі Погачар забезпечив собі підсумкову перемогу в загальному заліку. Проте зупинятися на досягнутому, звісно, не збирався. У драматичній боротьбі з Матьє Ван дер Пулом він виграв розділку на четвертому етапі, випередивши нідерландця менш ніж на секунду. Ну а завершив Тур Швейцарії-2026 Погачар перемогою на гірському етапі до Віллар-сюр-Ольона.

Тадей Погачар x.com/Il_Lombardia

На фінальному підйомі словенець видав черговий космічний перфоманс: 7,19 Ватт/кг на 24 хвилини та 16 секунд роботи. Протистояти такому монстру на Тур де Франс буде практично нереально. Сам Погачар також не приховує, що перебуває у неймовірній формі:

"Минулого року я думав: "Вау, я ніколи не зможу їхати ще швидше". Проте цього року наприкінці тренувального збору я був суттєво швидшим", – розповів у заключний день Туру Швейцарії словенець.

Попри таке домінування, Тур Швейцарії-2026 дався Погачару непросто з моральної точки зору. Паралельно з чоловічим проходив і жіночий Тур Швейцарії, і наречена Тадея, Уршка Жигарт, на другому етапі дуже неприємно впала, отримавши перелом щелепи. Певний час ходили навіть розмови про те, що Погачар може зійти з гонки, щоби підтримати кохану у важкий момент.

Загалом же перший етап виявився з точки зору боротьби в загальному заліку навіть більш визначальним, ніж розділка та високі гори. Саме це дозволило Річарду Карапасу стати другим у загальному заліку навіть попри прогнозовано слабку розділку та далеко не видатний перфоманс у високих горах. Еквадорець, якому через операцію довелося перекроювати сезон на ходу та відмовитися від участі в Джиро д'Італія, підходить до Тур де Франс у дуже непоганій формі.

Річард Карапас Harry Talbot

Третім на першому етапі став Андреа Баджолі, який того дня видав, можливо, найкращий пефроманс у своїй кар'єрі. Проте італієць усе ж – чистий панчер, а з великими горами у нього завжди були проблеми. Саме тому в заключний день він провалився у загальному заліку з 4 місця на 20-те.

Усе рівно навпаки було в Ярно Відара. На заключному етапі він посів 4 місце, ставши другим із пелотону, проте в перший день було програно колосально багато: 118 місце з відставанням у 21:25. Як би там не було, виступ на 5 етапі став для талановитого бельгійця із Lotto Intermarche, напевне, найкращим перфомансом після переходу на дорослий рівень. Стабільності Ярно поки що дуже бракує, проте потенціал у нього величезний.

Третім у загальному заліку став Матіас Вачек, який провів свою найкращу багатоденку в кар'єрі. Чеський універсал уперше гучно заявив про себе ще на минулорічній Джиро д'Італія, проте його перфоманс на Турі Швейцарії-2026 був ще більш вражаючим. Гонщик Lidl Trek був дуже сильним як на пагорбах, так і в розділці, після чого дуже гідно відзахищався у високих горах, зберігши призове місце у загальному заліку.

Четвертим став Тобіас Фосс. Норвежець, як переможець Тур де ль'Авенір 2019 року, завжди вважався перспективним багатоденником, проте на дорослому рівні проявив себе здебільшого як чистий роздільщик. І ось це 4 місце на Турі Швейцарії стало його найкращим результатом у загальному заліку багатоденок Світового туру за кар'єру. Так, Фосс видав сильний виступ у великих горах, проте є великі побоювання, що такий перфоманс Тобіаса був разовим явищем. Надто вже специфічним виявився Тур Швейцарії-2026 із вирішальним горбистим етапом уже в перший день гонки.

Тобіас Фосс Instagram

П'ятим став Ілан Ван Вілдер, який зумів мінімізувати свої втрати на першому етапі та доволі непогано проїхав великі гори. Поява на Турі Швейцарії Пріможа Рогліча тривалий час не планувалася. Словенський ветеран став восьмим у загальному заліку, проте загалом провів чергову бліду гонку. Він не вразив ні у великих горах, ні на пагорбах, ні у розділці, та взяв своє виключно за рахунок стабільності.

Вартий аплодисментів Меттью Ріккітелло. Американець тижнем раніше зійшов із ТОРА вже на першому етапі через отруєння. Проте гонщик Decathlon CMA CGM зумів оперативно відновитися та проїхав непоганий Тур Швейцарії, посівши 7 місце у генеральній класифікації. Після провальної Джиро непоганий виступ у горах видав Енрік Мас, проте невдалий перший етап не дозволив іспанцеві потрапити у топ-10 загального заліку.

Близьким до перемоги на заключному етапі був Ленні Мартінес, якого Погачар пройшов лише на останньому кілометрі дистанції. Француз відібрався у відрив дня та виглядав там дуже сильно. Його партнер по Bahrain Victorious Антоніо Тібері провалив чергову багатоденку та підходить до Тур де Франс у не надто хорошому настрої.

Ленні Мартінес x.com/TourDeRomandie

Інший французький панчер, Ромен Грегуар, у красивому стилі виграв другий етап. Матьє Ван дер Пул виявився не готовим до ранньої атаки Погачара на першому етапі, проте по ходу гонки таки набрав оптимальну форму, ледь не вигравши розділку. І це при тому, що такі потужні перфоманси лідера Alpecin Deceuninck у індивідуальних гонках – явище не унікальне, та все ж дуже рідкісне.

Третій етап із відриву дня виграв Джонатан Нарваес, який переспринтував Сандро Морісса із відриву, пошивши у дурні пелотон на чолі з небагаточисельними спринтерами. Показово, що навіть на фоні такого скромного спринтерського складу знову непереконливо виглядав Меттью Бреннан. Варто визнати, що після просто феєричного дебюту в професіоналах другий сезон талановитого британця в еліті виходить значно слабкішим.

Дайджест новин

– Ромен Барде повернеться у свою колишню команду, Decathlon CMA CGM, вже у новій ролі – він стане одним із спортивних директорів. Підписання одного з дитячих кумирів Поля Сейксаса – ще один аргумент для вундеркінда залишитися у проєкті Венсана Лавеню. Принаймні, у Decathlon CMA CGM явно на це розраховують.

– Том Підкок у останній момент відмовився від участі в Турі Швейцарії через інфекцію, проте вже у неділю, 21 червня, виграв гірську одноденку в Андоррі, випередивши Карлоса Верону та Сеппа Кусса.

Том Підкок Getty Images

– Гонщик Movistar Лоренцо Мілезі з наступного сезону виступатиме у Soudal Quick Step: контракт розрахований на три роки. Хороший крок для самого італійця – йому, як перспективному роздільнику та класику, бельгійська команда точно підходить краще.

– А тим часом Soudal Quick Step отримала ще одну юнацьку команду: проєкт почав співпрацю з Riboli Team Autozai Contri та буде шукати молодих талантів на італійському ринку.

– Те, чого всі так боялися, таки трапиться: Воут Ван Арт пропустить Тур де Франс. Травма ліктя бельгійця виявилася надто серйозною. Він переніс дві операції через бактеріальне забруднення ліктя.

– Матьє Ван дер Пул у 2026 році планує виступити на чемпіонатах світу як у маунтенбайку (30 серпня) так і на шосе (27 вересня).

Матьє Ван дер Пул Getty Images

– Для гонщика Visma Lease a Bike Акселя Зінгле сезон-2026 завершено: на нього чекає операція на клубовій артерії. Проблема, від якої в останні роки страждали дуже багато гонщиків – від Фабіо Ару до Кіана Уйтдебрукса.

– Лоренцо Фінн впевнено виграв молодіжну Джиро д'Італія-2026. На вирішальному гірському фініші на Монте Лівата він видав 6,51 Ватт/кг на 33 хвилини та 24 секунди роботи. Вражаючий перфоманс, із яким Фінн уже зараз був би більш ніж конкурентоздатним на елітному рівні. Ще один тінейджер-вундеркінд, який на юніорському рівні боровся на рівних із Полем Сейксасом, проте рішенням Red Bull Bora перейде у профі лише з наступного року – на два роки пізніше, ніж француз.