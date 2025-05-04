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Алмейда виграв Тур Романдії

Олег Дідух — 4 травня 2025, 17:40
Алмейда виграв Тур Романдії
Жоау Алмейда
x.com/TourDeRomandie

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії, яка завершилася сьогодні, 4 травня, індивідуальною розділкою на 17 км зі стартом і фінішем у Женеві.

Маршрут 5 етапу Туру Романдії-2025
Маршрут 5 етапу Туру Романдії-2025
procyclingstats.com

Переможцем заключного етапу став чинний чемпіон світу та олімпійський чемпіон у розділці, бельгієць Ремко Евенепул із команди Soudal Quick Step. Для нього це друга перемога у поточному сезоні.

Алмейда на заключному етапі показав другий результат, що дозволило йому обійти в загальному заліку француза Ленні Мартінеса з Bahrain Victorious та італійця Лоренцо Фортунато з XDS Astana, який відступив на четверте місце в генеральній класифікації. Компанію Алмейді та Мартінесу на подіумі склав ще один гонщик UAE Emirates, австралієць Джей Вайн.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 3 травня, четвертий етап виграв Ленні Мартінес.

Алмейда Ремко Евенепул Ленні Мартінес Тур Романдії

Тур Романдії

Тур Романдії. Подвійний успіх Ленні Мартінеса
Тур Романдії. Вайн виграв третій етап
Тур Романдії. Фортунато виграв другий етап
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