Алмейда виграв Тур Романдії
Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії, яка завершилася сьогодні, 4 травня, індивідуальною розділкою на 17 км зі стартом і фінішем у Женеві.
Переможцем заключного етапу став чинний чемпіон світу та олімпійський чемпіон у розділці, бельгієць Ремко Евенепул із команди Soudal Quick Step. Для нього це друга перемога у поточному сезоні.
Алмейда на заключному етапі показав другий результат, що дозволило йому обійти в загальному заліку француза Ленні Мартінеса з Bahrain Victorious та італійця Лоренцо Фортунато з XDS Astana, який відступив на четверте місце в генеральній класифікації. Компанію Алмейді та Мартінесу на подіумі склав ще один гонщик UAE Emirates, австралієць Джей Вайн.
Результати п’ятого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 3 травня, четвертий етап виграв Ленні Мартінес.