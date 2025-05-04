Алмейда виграв Тур Романдії

Португальський велогонщик команди UAE Emirates Жоау Алмейда став переможцем престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії, яка завершилася сьогодні, 4 травня, індивідуальною розділкою на 17 км зі стартом і фінішем у Женеві.

Маршрут 5 етапу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

Переможцем заключного етапу став чинний чемпіон світу та олімпійський чемпіон у розділці, бельгієць Ремко Евенепул із команди Soudal Quick Step. Для нього це друга перемога у поточному сезоні.

Алмейда на заключному етапі показав другий результат, що дозволило йому обійти в загальному заліку француза Ленні Мартінеса з Bahrain Victorious та італійця Лоренцо Фортунато з XDS Astana, який відступив на четверте місце в генеральній класифікації. Компанію Алмейді та Мартінесу на подіумі склав ще один гонщик UAE Emirates, австралієць Джей Вайн.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 3 травня, четвертий етап виграв Ленні Мартінес.