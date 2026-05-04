Домінування Погачара на Турі Романдії, Сейксас їде на Тур де Франс. Підсумки тижня

28 квітня – 3 травня: Тур Романдії (Швейцарія)

Тур Романдії-2026 завершився прогнозовано: тотальним домінуванням Тадея Погачара. А хіба могло бути інакше на гонці з далеко не найсильнішим складом учасників, на яку словенець вирішив заявитися?

Погачар, для якого Тур Романдії-2026 став першою багатоденкою в сезоні, виграв 4 етапи із 6 (якщо бути точнішим – 5 етапів і прологу), загальний і спринтерський заліки. Лідер UAE Emirates перемагав не лише в горах: на 2 етапі він переміг у спринті з групи в 32 гонщики. Тотальне домінування.

Словенець приїхав на Тур Романдії з чіткою метою закрити одну з прогалин у своєму послужному списку, і дуже спокійно, по-рутинному, з першої ж спроби виконав своє завдання. Тепер із 10 топових багатоденок (3 Гран тури та 7 найпрестижніших тижневих гонок) непідкореними залишаються лише 3: Тур Швейцарії, який Тадей спробує підкорити в червні, а також Тур Країни Басків та Вуельта.

З цієї трійці найважче буде виграти Тур Країни Басків, який проводиться у розпал весняної класичної кампанії. Ймовірно, для перемоги в ньому в якийсь рік Тадею доведеться поставити під загрозу свій класичний сезон. І це може виявитися занадто високою ціною за перемогу на Ітцулії, яку Погачар, імовірно, не захоче платити.

Як би там не було, за підсумками Туру Романдії гонщик UAE Emirates вийшов у лідери за кількістю перемог у поточному сезоні на рівні Світового туру – 8. Для того, щоби здобути їх, знадобилося лише 11 гоночних днів – феноменальна статистика.

Погачар в рамках однієї багатоденки Світового туру виграв 4 етапи – це лише третій такий випадок у ХХІ столітті. Раніше це вдавалося лише Петеру Сагану на Турі Швейцарії-2012 та самому Погачару на Турі Каталонії-2024.

Боротьби за перемогу в загальному заліку як такої не було: Погачар був на голову сильнішим за Флоріана Ліповітца і на дві голови – за решту суперників. Німець закономірно посів друге місце в загальному заліку. Гонщику Red Bull Bora варто лише поаплодувати: він не здавався та намагався нав'язувати боротьбу словенському гегемону навіть тоді, коли було зрозуміло, що це безнадійна затія.

А ось його зірковий партнер по команді, Прімож Рогліч, провів дуже неоднозначну гонку. Сильний виступ у пролозі та на заключному етапі, проте дуже слабка середина гонки, яка швидко викинула словенця з боротьби за загальний залік та змусила навіть їздити у ранній відрив.

При цьому, не можна сказати, що відмова від боротьби за загальний залік була свідомим стратегічним вибором. На першому етапі Рогліч намагався чіплятися за колесо Погачара під час його атаки в заключний підйом, проте переоцінив свої сили та потрапив у глибоку кризу, з якої вибирався кілька днів, втрачаючи час навіть на відносно простих за рельєфом етапах.

Після Туру Романдії Рогліч іде в тривалу "літню сплячку": наступного разу ми побачимо його в гонках аж наприкінці серпня на Вуельті, яку словенець намагатиметься виграти в рекордний, п'ятий раз. З огляду на стрімкий регрес Рогліча в останні роки, цілком імовірно, що Вуельта-2026 стане його "останнім танцем" перед завершенням кар'єри.

Попри невдачу Рогліча, Red Bull Bora таки делегувала двох своїх гонщиків у топ-6 загального заліку. Окрім Ліповітца, туди несподівано потрапив 21-річний австралієць Люк Таквелл, який проводить свій перший сезон у професіоналах. Минулого року він став віцечемпіоном молодіжної Джиро д'Італія, де програв лише Якобу Омржелу. На дорослому рівні успіхів у нього ще не було ніяких.

А ось боротьба за третє місце на подіумі виявилася доволі цікавою. У підсумку Ленні Мартінес усього на 7 секунд випередив Йоргена Нордхагена. При цьому, команда Мартінеса, Bahrain Victorious, на останньому етапі відзначилася досить сумнівними з тактичної точки зору діями. Саме вона найбільш активно працювала на чолі пелотону, намагаючись зробить гонку максимально селективною. Не те, чого чекаєш від команди, якій треба обороняти свої позиції, а не атакувати суперника.

Ймовірно, робилося це з розрахунку на потенційну боротьбу за перемогу на етапі. Але у Bahrain Victorious дійсно сподівалися, що Мартінес зможе обіграти Погачара? При всій повазі до Ленні, шансів у нього було небагато. На щастя для француза, Нордхаген виявився не готовим атакувати в боротьбі за третє місце, і фінішну лінію заключного етапу вони перетнули разом.

Тим не менш, прогрес норвезького таланта варто відзначити. Ще одна зірка минулорічного Тур де ль'Авенір освоюється на найвищому рівні серед дорослих. До слова, Лоренцо Фінн, ще один герой минулорічного Авеніру, минулого тижня дуже непогано розпочав Тур Альп, проте зійшов на другому етапі через падіння та перелом зап'ястя.

5 місце посів Люк Плапп. Кращі результати на багатоденках Світового туру австралієць із Jayco AlUla демонстрував лише на Турі ОАЕ: 2 місце в 2023 році та третє у поточному сезоні. До слова, цього року за 2 місяці між Туром ОАЕ та Туром Романдії Люк не провів жодної гонки.

Сьомим став Хефферсон Алвейро Сепеда із Movistar. На окремих гірських етапах непогано виглядав і його повний тезко, Хефферсон Александер Сепеда із EF Education. Міг би поборотися за високе місце в загальному заліку й інший гонщик Movistar, Пабло Кастрільо, проте іспанця провал на першому етапі відкинув на підсумкове 15 місце в загальному заліку.

Неоднозначною вийшла гонка для Ineos Grenadiers. Британська команда приїхала на Тур Романдії з двома капітанами на загальний залік. Проте Оскар Онлі після провального прологу зійшов уже на першому етапі через погане самопочуття. Поки що британець претендує на звання одного з головних розчарувань сезону: після непоганого початку на Вольті Альгарве у нього суцільні провали.

А ось Карлос Родрігес проводив доволі непогану гонку та боровся за високе місце в загальному заліку. Проте на 4 етапі він впав на спуску з перевалу Яунпасс на височенній швидкості – нетипово для дуже класного майстра даунхілу. Переломів та інших важких травм вдалося уникнути, проте падіння було дуже неприємним – багато забоїв і здертої шкіри. На 4 етапі Родрігес програв чимало часу, на заключному почувався не кращим чином, і в підсумку випав за межі топ-10 загального заліку.

Врятувати гонку для Ineos Grenadiers зумів Доріан Годон. Саме він був єдиним, окрім Погачара, хто перемагав на цьогорічному Турі Романдії: француз виграв пролог і третій етап. І якщо перемогами Годона в спринті на селективних етапах вже нікого не здивуєш, то його успіх у пролозі став сюрпризом: раніше за Доріаном здібностей роздільника не помічалося.

Як би там не було, у поточному сезоні на рахунку Годона вже 6 перемог, і всі – на багатоденках Світового туру: по дві на Париж – Ніцці, Турі Каталонії та Турі Романдії. У віці 29 років чемпіон Франції досягнув вражаючого прогресу після переходу в Ineos Grenadiers.

Знову нічого не вдалося у Тао Геогеган Харта, який зійшов уже після пролога. А ось його 19-річний партнер по Lidl Trek Альберт Вітен Філіпсен провів дуже класну гонку, посівши у підсумку 8 місце в загальному заліку. Поки що найгучніший успіх у кар'єрі данського таланта на рівні Світового туру. У Soudal Quick Step невдало виступив Валентен Паре-Пентр, натомість 10 місце в загальному заліку посів Жуніор Лесерф.

Дев'ятим у генеральній класифікації став Лоренцо Фортунато, якого XDS Astana доволі несподівано вирішила не включати до складу на Джиро. Не поїде на домашній Гран тур і Антоніо Тібері, який планує цього року дебютувати на Тур де Франс. А тим часом він провалив чергову багатоденку. Так, окремі виступи Антоніо були непоганими, проте в загальному заліку знову нічого не вийшло. Прекрасний початок сезону для Тібері, коли він на рівних боровся з Ісааком Дель Торо на Турі ОАЕ. А після цього – суцільні провали. Чимось схоже на те, що видає цього року Оскар Онлі.

Дайджест новин

– Головна новина тижня з'явилася у понеділок вранці – Поль Сейксас таки поїде на Тур де Франс! Рішення доволі суперечливе, проте це, можливо, єдиний шанс Поля в кар'єрі виступити на "Великій петлі" ще без супервисокого тиску та в ситуації, коли французькі вболівальники ще будуть просто вболівати за нього, а не вимагати боротьби з Погачаром за жовту майку.

Ну а ще за кілька днів до того, як про участь Сейксаса у Турі було оголошено, цікавою інформацією щодо Поля поділився спортивний директор EF Education Матті Брешель. Річ у тім, що його підопічний Алекс Бодан часто тренується з Сейксасом, і має змогу спостерігати за його прогресом з-за лаштунків.

Поль Сейксас Getty Images

Так ось, зі слів Бодана, у процесі підготовки до сезону-2026 Сейксас щомісяця додавав по 20 Ватт до показників своєї потужності. Колосальні темпи прогресу, і залишається лише задаватися питаннями: доки Поль зможе зберігати такі темпи розвитку? Коли він намацає стелю своїх можливостей?

– Як і анонсувалося, Ineos Grenadiers офіційно оголосила про підписання 5-річного спонсорського контракту з данською ІТ-компанією Netcompany. Починаючи з Джиро-2026, команда називатиметься Netcompany Ineos, і виступатиме у майках сіро-зеленого кольору.

– EF Education підтвердила, що Річард Карапас пропустить Джиро-2026 – відновлення після операції з видалення кисти затягнулося. Тепер у планах олімпійського чемпіона Ріо участь у Тур де Франс.