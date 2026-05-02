Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Погачар здобув третю перемогу на Турі Романдії-2026

Олег Дідух — 2 травня 2026, 17:22
Тадей Погачар
x.com/Il_Lombardia

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. У суботу, 2 травня, гонщики подолали 149 км з Брока до Шарме.

Маршрут 4 етапу
Результативною виявилася атака Погачара за кілометр до вершини заключного перевалу дня, Яунпасс. У підсумку словенець на 14 секунд випередив німця Флоріана Ліповітца з Red Bull Bora. Топ-3 на етапі з відставанням у 1 хвилину та 42 секунди замкнув іспанець Пабло Кастрільо з Movistar.

Для Погачара це вже третя перемога на поточному Турі Романндії, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Напередодні третій етап виграв Доріан Годон. Тур Романдії-2026 завершиться у неділю, 3 травня, 183-кілометровим гірським етапом із Люсенса до Лейсена.

Тадей Погачар Флоріан Ліповітц Тур Романдії

Тур Романдії

Останні новини