Погачар здобув третю перемогу на Турі Романдії-2026

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем четвертого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. У суботу, 2 травня, гонщики подолали 149 км з Брока до Шарме.

Результативною виявилася атака Погачара за кілометр до вершини заключного перевалу дня, Яунпасс. У підсумку словенець на 14 секунд випередив німця Флоріана Ліповітца з Red Bull Bora. Топ-3 на етапі з відставанням у 1 хвилину та 42 секунди замкнув іспанець Пабло Кастрільо з Movistar.

Для Погачара це вже третя перемога на поточному Турі Романндії, яка дозволила йому закріпити лідерство у загальному заліку.

Напередодні третій етап виграв Доріан Годон. Тур Романдії-2026 завершиться у неділю, 3 травня, 183-кілометровим гірським етапом із Люсенса до Лейсена.