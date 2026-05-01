Тур Романдії. Годон здобув другу перемогу

Французький велогонщик команди Ineos Grenadiers Доріан Годон став переможцем третього етапу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. У п'ятницю, 1 травня, гонщики подолали 176 км зі стартом і фінішем у Орбі.

У фінішному спринті з основної групи Годон випередив австралійця Фінна Фішера-Блека з команди Red Bull Bora та француза Валентена Паре-Пентра із Soudal Quick Step. Для Годона це друга перемога на поточному Турі Романдії – раніше він виграв пролог.

Жовту майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із UAE Emirates, який сьогодні посів четверте місце.

У суботу, 2 травня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 149 км горбистої дистанції з Брока до Шарме.