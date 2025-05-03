Тур Романдії. Подвійний успіх Ленні Мартінеса

Французький велогонщик команди Bahrain Victorious Ленні Мартінес став переможцем четвертого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. У суботу, 3 травня, гонщики подолали ключовий етап гонки – 118 км гірської дистанції зі Сьона до Тіона-2000.

Маршрут 4 етапу Туру Романдії-2025 procyclingstats.com

Мартінес у фінішному спринті випередив португальця Жоау Алмейду з команди UAE Emirates. Топ-3 із відставанням у 29 секунд замкнув італієць Лоренцо Фортунато із XDS Astana. Французу цей успіх дозволив перехопити лідерство у загальному заліку багатоденки.

Результати четвертого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 2 травня, третій етап виграв Джей Вайн. Завтра, 4 травня, Тур Романдії завершиться 17-кілометровою індивідуальною розділкою зі стартом і фінішем у Женеві.