Тур Романдії. Подвійний успіх Ленні Мартінеса
Ленні Мартінес
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Французький велогонщик команди Bahrain Victorious Ленні Мартінес став переможцем четвертого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. У суботу, 3 травня, гонщики подолали ключовий етап гонки – 118 км гірської дистанції зі Сьона до Тіона-2000.
Мартінес у фінішному спринті випередив португальця Жоау Алмейду з команди UAE Emirates. Топ-3 із відставанням у 29 секунд замкнув італієць Лоренцо Фортунато із XDS Astana. Французу цей успіх дозволив перехопити лідерство у загальному заліку багатоденки.
Результати четвертого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 2 травня, третій етап виграв Джей Вайн. Завтра, 4 травня, Тур Романдії завершиться 17-кілометровою індивідуальною розділкою зі стартом і фінішем у Женеві.