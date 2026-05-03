Погачар виграв Тур Романдії-2026

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У рамках заключного, п'ятого етапу гонщики подолали 183 км дистанції з Люсенса до гірського фінішу на Лейсені.

Погачар виграв заключний етап, випередивши двох гонщиків Red Bull Bora – німця Флоріана Ліповітца та словенця Пріможа Рогліча. Для чинного чемпіона світу ця перемога стала четвертою на етапах Туру Романдії-2026.

Компанію на підсумковому подіумі загального заліку Погачару склали той же Ліповітц і француз Ленні Мартінес із команди Bahrain Victorious.

Напередодні четвертий етап Туру Романдії також виграв Погачар.