Погачар виграв Тур Романдії-2026

Олег Дідух — 3 травня 2026, 18:45
Тадей Погачар
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Швейцарії. У рамках заключного, п'ятого етапу гонщики подолали 183 км дистанції з Люсенса до гірського фінішу на Лейсені.

Маршрут 5 етапу
Погачар виграв заключний етап, випередивши двох гонщиків Red Bull Bora – німця Флоріана Ліповітца та словенця Пріможа Рогліча. Для чинного чемпіона світу ця перемога стала четвертою на етапах Туру Романдії-2026.

Компанію на підсумковому подіумі загального заліку Погачару склали той же Ліповітц і француз Ленні Мартінес із команди Bahrain Victorious.

Результати п'ятого етапу:

Загальний залік:

Напередодні четвертий етап Туру Романдії також виграв Погачар.

