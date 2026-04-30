Тур Романдії. Погачар здобув другу перемогу поспіль
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем другого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. У четвер, 30 квітня, гонщики подолали 173 км горбистої дистанції з Ру до Вушерена.
У фінішному спринті Погачар випередив переможця прологу, француза Доріана Годона з Ineos Grenadiers, і австралійця Фінна Фішера-Блека з Red Bull Bora. Для Погачара це друга перемога поспіль на поточному Турі Романдії, яка дозволила чинному чемпіону світу закріпити лідерство у загальному заліку.
В п'ятницю, 1 травня, в рамках третього етапу гонщики подолають 177 км горбистого етапу зі стартом і фінішем у Орбі. Головною складністю етапу буде перевал Коль ду Моллендруз (9 км, 6,1%), вершина якого розташована за 33 км до фінішу.