Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Тур Романдії. Погачар здобув другу перемогу поспіль

Олег Дідух — 30 квітня 2026, 19:22
Тадей Погачар
Getty Images

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем другого етапу престижної швейцарської багатоденки Світового туру Тур Романдії. У четвер, 30 квітня, гонщики подолали 173 км горбистої дистанції з Ру до Вушерена.

Маршрут 2 етапу
procyclingstats.com

У фінішному спринті Погачар випередив переможця прологу, француза Доріана Годона з Ineos Grenadiers, і австралійця Фінна Фішера-Блека з Red Bull Bora. Для Погачара це друга перемога поспіль на поточному Турі Романдії, яка дозволила чинному чемпіону світу закріпити лідерство у загальному заліку.

Результати другого етапу:

Загальний залік:

В п'ятницю, 1 травня, в рамках третього етапу гонщики подолають 177 км горбистого етапу зі стартом і фінішем у Орбі. Головною складністю етапу буде перевал Коль ду Моллендруз (9 км, 6,1%), вершина якого розташована за 33 км до фінішу.

Тадей Погачар Тур Романдії Доріан Годон

Тур Романдії

Останні новини