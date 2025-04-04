Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Стали відомі всі команди-учасниці Вуельти-2025

Олег Дідух — 4 квітня 2025, 16:24
Стали відомі всі команди-учасниці Вуельти-2025

Організатори супервелобагатоденки Вуельта визначилися з усіма командами-учасницями гонки у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба іспанського Гран туру.

Напередодні Рада професійного велоспорту (РСС) ухвалила рішення про збільшення кількості команд-учасниць усіх Гран турів з 22 до 23.

Таким чином, у Вуельті-2025 візьмуть участь 18 команд Світового туру, дві команди Проконтинентального дивізіону, які отримали автоматичні запрошення на гонку (Lotto та Israel Premier Tech), а також три команди, які отримали вайлдкард від організаторів – іспанські Burgos Burpellet BH і Caka Rural, а також швейцарська Q36.5.

Раніше список команд-учасниць уже оголосили перші два Гран тури сезону – Джиро д’Італія та Тур де Франс.

Вуельта-2025 пройде з 23 серпня до 14 вересня.

велоспорт Вуельта

Вуельта

Травма Евенепула, Вінгегор не їде на Джиро. Дайджест новин зі світу велоспорту
Презентовано маршрут Вуельти-2025
Проблеми Джиро д’Італія, скандальний трансфер Ван Гілса. Дайджест новин міжсезоння зі світу велоспорту
Вуельта-2024: неймовірна боротьба в генеральній класифікації та велич Рогліча
Рогліч — переможець Вуельти-2024

Останні новини