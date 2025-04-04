Стали відомі всі команди-учасниці Вуельти-2025

Організатори супервелобагатоденки Вуельта визначилися з усіма командами-учасницями гонки у 2025 році.

Про це повідомляє пресслужба іспанського Гран туру.

Напередодні Рада професійного велоспорту (РСС) ухвалила рішення про збільшення кількості команд-учасниць усіх Гран турів з 22 до 23.

Таким чином, у Вуельті-2025 візьмуть участь 18 команд Світового туру, дві команди Проконтинентального дивізіону, які отримали автоматичні запрошення на гонку (Lotto та Israel Premier Tech), а також три команди, які отримали вайлдкард від організаторів – іспанські Burgos Burpellet BH і Caka Rural, а також швейцарська Q36.5.

Раніше список команд-учасниць уже оголосили перші два Гран тури сезону – Джиро д’Італія та Тур де Франс.

Вуельта-2025 пройде з 23 серпня до 14 вересня.