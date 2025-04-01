Визначилися всі команди-учасниці Джиро д’Італія-2025

Стали відомі всі команди, які візьмуть участь у першому Гран турі велосезону 2025 року – Джиро д’Італія.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

У гонці візьмуть участь 23 команди: усі 18 команд Світового туру та 5 команд другого за силою Проконтинентального дивізіону. Israel Premier Tech отримав автоматичне запрошення, ще чотири команди отримали вайлд-карди: Q36.5, Polti, Tudor і VF Group Bardiani CSF.

Спершу вайлд-кардів мало бути лише три, проте бельгійська Проконтинентальна команда Lotto, яка, як і Israel Premier Tech, отримала автоматичне запрошення, від участі у Джиро відмовилася.

Нагадаємо, вчора, 31 березня, Рада професійного велоспорту (РСС) ухвалила рішення про збільшення кількості команд-учасниць усіх Гран турів з 22 до 23. Організатори Тур де Франс вже оголосили список команд-учасниць своєї гонки.

Джиро д’Італія-2025 відбудеться з 9 травня до 1 червня.