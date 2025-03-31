Стали відомі всі команди-учасниці Тур де Франс-2025

Стали відомі всі команди, які візьмуть участь у велобагатоденці Тур де Франс 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба гонки.

Напередодні Рада професійного велоспорту (РСС) ухвалила рішення про збільшення кількості команд-учасниць усіх Гран турів з 22 до 23.

Таким чином, у Тур де Франс-2025 візьмуть участь 18 команд Світового туру, дві команди Проконтинентального дивізіону, які отримали автоматичні запрошення на гонку (Lotto та Israel Premier Tech), а також три команди, які отримали вайлдкард від організаторів – французька Total Energies, швейцарська Tudor Cycling і норвезька UnoX.

Тур де Франс-2025 пройде з 5 до 27 липня. Раніше повідомлялося про те, що у 2027 році "Велика петля" стартуватиме в Шотландії.