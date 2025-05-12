Козел атакував велогонщика під час Джиро д’Італія

Незвичний інцидент трапився у неділю, 11 травня, під час третього етапу Джиро д’Італія в Албанії. На початку 160-кілометрової дистанції зі стартом і фінішем у Влорі гонщики натрапили на невелике стадо гірських козлів.

Одна з тварин була налаштована агресивно і спробувала атакувати новозеландського гонщика команди Intermarche Wanty Діона Сміта. На щастя, спортсмену вдалося ухилитися від атаки і втриматися на велосипеді.

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Рогата тварина вирішила не просто перетнути дорогу, а в буквальному сенсі атакувала пелотон. Під "приціл" козла потрапив новозеландський велогонщик Діон Сміт із команди Intermarchе Wanty.

У стрибку козел намагався наскочити на спортсмена, але той миттєво зреагував, звернув на узбіччя, і уникнув зіткнення. Сам "нападник" після невдалої атаки втік до скель.

Goat recognizes the GOAT 🐐



Dion Smith is the chosen man for this Giro d’Italia 🩷 pic.twitter.com/sd3FrIiTUm — Intermarché-Wanty (@IntermarcheW) May 11, 2025

Пізніше 32-річний гонщик із гумором висловився про незвичну ситуацію на трасі.

"Я більше чекав, що перед нами вискочить дика собака, але, мабуть, тут козлів значно більше. Албанія чудова, особливо на півдні – дуже мальовнича місцевість. Організація була на висоті, мені все сподобалося. Просто треба бути пильним із козами!"

У підсумку Сміт фінішував на 124 місці на етапі, програвши понад 15 хвилин. Свою другу перемогу на поточній Джиро здобув данський велогонщик Lidl Trek Мадс Педерсен, який повернув собі рожеву майку лідера загального заліку.

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, на Джиро перший день відпочинку, під час якого гонщики переїжджають із Албанії в Італію.