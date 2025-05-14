Педерсен здобув свою третю перемогу на Джиро д’Італія-2025

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем п’ятого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 14 травня, гонщики подолали 151 км горбистої дистанції з Чельє Мессапіка до Матери з фінішем у невеликий підйом.

Маршрут 5 етапу Джиро д'Італія-2025 giroditalia.it

Педерсен у фінішному спринті випередив італійця Едоардо Дзамбаніні з команди Bahrain Victorious та британця Тома Підкока з Q36.5. Для данця це третя перемога на поточній Джиро. Він став першим гонщиком з часів Роббі Мак’юена у 2006 році, який здобув 3 перемоги на перших 5 етапах Джиро.

🔻 The closest finish of this #GirodItalia so far!



🔻Il finale più incerto e tirato di questo #GirodItalia!



⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/lnL58RXNmZ — Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2025

Педерсен завдяки цій перемозі зміцнив свої лідерство у загальному заліку Джиро. Свого найближчого переслідувача, Пріможа Рогліча із Red Bull Bora, він тепер випереджає на 17 секунд.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 13 травня, четвертий етап виграв Каспер Ван Уден. На шостому етапі гонщики подолають найдовший етап нинішньої Джиро – 227 км рівнинної дистанції з Потенци до Неаполя.