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Педерсен здобув свою третю перемогу на Джиро д’Італія-2025

Олег Дідух — 14 травня 2025, 18:43
Педерсен здобув свою третю перемогу на Джиро д’Італія-2025
Мадс Педерсен
Getty Images

Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем п’ятого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 14 травня, гонщики подолали 151 км горбистої дистанції з Чельє Мессапіка до Матери з фінішем у невеликий підйом.

Маршрут 5 етапу Джиро д'Італія-2025
Маршрут 5 етапу Джиро д'Італія-2025
giroditalia.it

Педерсен у фінішному спринті випередив італійця Едоардо Дзамбаніні з команди Bahrain Victorious та британця Тома Підкока з Q36.5. Для данця це третя перемога на поточній Джиро. Він став першим гонщиком з часів Роббі Мак’юена у 2006 році, який здобув 3 перемоги на перших 5 етапах Джиро.

Педерсен завдяки цій перемозі зміцнив свої лідерство у загальному заліку Джиро. Свого найближчого переслідувача, Пріможа Рогліча із Red Bull Bora, він тепер випереджає на 17 секунд.

Результати п’ятого етапу:

Загальний залік:

Вчора, 13 травня, четвертий етап виграв Каспер Ван Уден. На шостому етапі гонщики подолають найдовший етап нинішньої Джиро – 227 км рівнинної дистанції з Потенци до Неаполя.

Джиро д'Італія Том Підкок Мадс Педерсен

Джиро д'Італія

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