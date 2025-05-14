Педерсен здобув свою третю перемогу на Джиро д’Італія-2025
Данський велогонщик команди Lidl Trek Мадс Педерсен став переможцем п’ятого етапу Джиро д’Італія-2025. Сьогодні, 14 травня, гонщики подолали 151 км горбистої дистанції з Чельє Мессапіка до Матери з фінішем у невеликий підйом.
Педерсен у фінішному спринті випередив італійця Едоардо Дзамбаніні з команди Bahrain Victorious та британця Тома Підкока з Q36.5. Для данця це третя перемога на поточній Джиро. Він став першим гонщиком з часів Роббі Мак’юена у 2006 році, який здобув 3 перемоги на перших 5 етапах Джиро.
Педерсен завдяки цій перемозі зміцнив свої лідерство у загальному заліку Джиро. Свого найближчого переслідувача, Пріможа Рогліча із Red Bull Bora, він тепер випереджає на 17 секунд.
Результати п’ятого етапу:
Загальний залік:
Вчора, 13 травня, четвертий етап виграв Каспер Ван Уден. На шостому етапі гонщики подолають найдовший етап нинішньої Джиро – 227 км рівнинної дистанції з Потенци до Неаполя.