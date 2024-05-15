Найкращий спринтер сезону: Мілан вирвав перемогу на 11 етапі Джиро д'Італія

Італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович) виграв 11 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.

Для Мілана це вже друга перемога в нинішньому сезоні. Раніше італієць став найкращим на четвертому етапі.

Другим фінішував бельгієць Тім Мерьльє з команди Soudal Quick-Step, трійку замкнув Кейден Гроувз з Австралії, який виступає за команду Alpecin-Deceuninck.

🚴🇮🇹 | Merlier of Milan? Het is Milan, het is Milan voor zijn tweede etappezege. De reus is de sterkste sprinter deze Giro! 🙌💜 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/0MCq5yMDKY — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Зазначимо, що фініш зустрів пелетон із сильним зустрічним вітром на останніх трьох кілометрах дистанції, що призвело до неприємного падіння Фабіо Якобсена.

🚴🇮🇹 | Arme Fabio Jakobsen. Hij wilde zich in de sprint mengen, maar wordt echt van zijn fiets gebeukt. Hopelijk valt de schade mee... 💥💥 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discover pic.twitter.com/PjpktNvF2D — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 15, 2024

Лідерську рожеву майку після 11 етапів зберігає Тадей Погачар, який тричі здобував перемогу.

15 травня спортсмени подолали 207 км від Фояно-ді-Валь-Форторе до Франкавілла-аль-Мара.

Французький гонщик Велентен Паре-Пентр виявився сильнішим на десятому етапі, а до цього виграв нідерландець Олав Кой.

На сьомому та восьмому етапі не було рівних Погачару. Іспанець Пелайо Санчес "взяв" шостий етап.

Француз Бенджамін Томас із команди Cofidis переміг на п'ятому етапі велобагатоденки.

У третій день змагань Тім Мерлір святкував перемогу. Другий етап впевнено виграв згаданий Погачар.

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А в перший день сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.