Найкращий спринтер сезону: Мілан вирвав перемогу на 11 етапі Джиро д'Італія
Італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович) виграв 11 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024.
Для Мілана це вже друга перемога в нинішньому сезоні. Раніше італієць став найкращим на четвертому етапі.
Другим фінішував бельгієць Тім Мерьльє з команди Soudal Quick-Step, трійку замкнув Кейден Гроувз з Австралії, який виступає за команду Alpecin-Deceuninck.
Зазначимо, що фініш зустрів пелетон із сильним зустрічним вітром на останніх трьох кілометрах дистанції, що призвело до неприємного падіння Фабіо Якобсена.
Лідерську рожеву майку після 11 етапів зберігає Тадей Погачар, який тричі здобував перемогу.
15 травня спортсмени подолали 207 км від Фояно-ді-Валь-Форторе до Франкавілла-аль-Мара.
Французький гонщик Велентен Паре-Пентр виявився сильнішим на десятому етапі, а до цього виграв нідерландець Олав Кой.
На сьомому та восьмому етапі не було рівних Погачару. Іспанець Пелайо Санчес "взяв" шостий етап.
Француз Бенджамін Томас із команди Cofidis переміг на п'ятому етапі велобагатоденки.
У третій день змагань Тім Мерлір святкував перемогу. Другий етап впевнено виграв згаданий Погачар.
А в перший день сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.