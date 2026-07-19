Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Велоспорт

Стало відомо, яких травм зазнав Вінгегор внаслідок падіння на Тур де Франс

Олег Дідух — 19 липня 2026, 20:58
Стало відомо, яких травм зазнав Вінгегор внаслідок падіння на Тур де Франс
Йонас Вінгегор
x.com/lavuelta

Зірковий данський велогонщик Йонас Вінгегор отримав перелом ключиці внаслідок важкого падіння на 15 етапі Тур де Франс-2026.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Visma Lease a Bike.

Окрім перелому ключиці, 29-річний данець також отримав чисельні забої та садна. Найближчими днями він перенесе операцію на ключиці.

Нагадаємо, Вінгегор впав на спуску більш ніж за 20 км до фінішу 15 етапу Тур де Франс-2026 і був змушений зійти з гонки.

На момент сходу Йонас посідав друге місце в загальному заліку. 29-річний данець їхав свій 10-й Гран тур за кар'єру. До цього він жодного разу не сходив з дистанції: 4 перемоги, 2 других місця та 46-й результат на дебютній супербагатоденці, Вуельті-2020. У травні поточного року Вінгегор виграв Джиро д'Італія, ставши восьмим велогонщиком у історії, який вигравав усі три Гран тури за кар'єру.

травма Тур де Франс Йонас Вінгегор

Йонас Вінгегор

Віцелідер Тур де Франс-2026 зійшов з гонки
Погачар взяв гонку під контроль, вражаючі спринти від Мерліра. Підсумки першого тижня Тур де Франс-2026
Тур де Франс. Погачар виграв третій етап
Тур де Франс. Visma Lease a Bike виграли перший етап
Погачар у погоні за п’ятим титулом, дебют вундеркінда Сейксаса. Прев’ю Тур де Франс-2026

Останні новини