Стало відомо, яких травм зазнав Вінгегор внаслідок падіння на Тур де Франс

Зірковий данський велогонщик Йонас Вінгегор отримав перелом ключиці внаслідок важкого падіння на 15 етапі Тур де Франс-2026.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Visma Lease a Bike.

Окрім перелому ключиці, 29-річний данець також отримав чисельні забої та садна. Найближчими днями він перенесе операцію на ключиці.

Нагадаємо, Вінгегор впав на спуску більш ніж за 20 км до фінішу 15 етапу Тур де Франс-2026 і був змушений зійти з гонки.

На момент сходу Йонас посідав друге місце в загальному заліку. 29-річний данець їхав свій 10-й Гран тур за кар'єру. До цього він жодного разу не сходив з дистанції: 4 перемоги, 2 других місця та 46-й результат на дебютній супербагатоденці, Вуельті-2020. У травні поточного року Вінгегор виграв Джиро д'Італія, ставши восьмим велогонщиком у історії, який вигравав усі три Гран тури за кар'єру.