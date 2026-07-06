Тур де Франс. Погачар виграв третій етап

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем третього етапу Тур де Франс-2026. У понеділок, 6 липня, гонщики подолали 196 км гірської дистанції з Гранольєрса до Ле Англе.

Маршрут 3 етапу La Flamme Rouge

По ходу етапу гонщики перемістилися з Іспанії у Францію. Організатори не рекомендували фанатам відвідувати останні 40 км етапу через лісні пожежі в Піренеях.

У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike та еквадорця Річарда Карапаса з EF Education EasyPost. Ця перемога дозволила Погачару перехопити жовту майку лідера загального заліку.

ON ANOTHER PLANET! 🌍



Tadej Pogačar powers to victory on Stage 3 to take the Yellow jersey at the Tour de France! 💛 pic.twitter.com/BBlEMEDNmt — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 6, 2026

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Напередодні другий етап виграв партнер Погачара по UAE Emirates Ісаак Дель Торо. У вівторок, 7 липня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 182 км середньогірського етапу з Каркассона до Фуа.