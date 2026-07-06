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Тур де Франс. Погачар виграв третій етап

Олег Дідух — 6 липня 2026, 18:34
Тур де Франс. Погачар виграв третій етап
Тадей Погачар
Getty Images

Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став переможцем третього етапу Тур де Франс-2026. У понеділок, 6 липня, гонщики подолали 196 км гірської дистанції з Гранольєрса до Ле Англе.

Маршрут 3 етапу
Маршрут 3 етапу
La Flamme Rouge

По ходу етапу гонщики перемістилися з Іспанії у Францію. Організатори не рекомендували фанатам відвідувати останні 40 км етапу через лісні пожежі в Піренеях.

У фінішному спринті Погачар випередив данця Йонаса Вінгегора з Visma Lease a Bike та еквадорця Річарда Карапаса з EF Education EasyPost. Ця перемога дозволила Погачару перехопити жовту майку лідера загального заліку.

Результати третього етапу:

Загальний залік:

Напередодні другий етап виграв партнер Погачара по UAE Emirates Ісаак Дель Торо. У вівторок, 7 липня, в рамках четвертого етапу гонщики подолають 182 км середньогірського етапу з Каркассона до Фуа.

Тур де Франс Тадей Погачар Йонас Вінгегор

Тур де Франс

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