Тур де Франс. Visma Lease a Bike виграли перший етап

Нідерландська велокоманда Visma Lease a Bike стала переможцем першого етапу Тур де Франс-2026 – горбистої командної гонки з роздільним стартом на 19,6 км у Барселоні. Залік рахувався за першим гонщиком від кожної команди.

Маршрут 1 етапу Letour.fr

У складі Visma Lease a Bike фінішував 2-разовий чемпіон Туру, данець Йонас Вінгегор, який і став першим володарем жовтої майки лідера загального заліку. Другий результат показала Netcompany Ineos на чолі з італійцем Філіппо Ганною.

UAE Emirates із чинним і чотириразовим чемпіоном Тур де Франс, словенцем Тадеєм Погачаром, показали третій результат із відставанням у 11 секунд від переможців.

Результати першого етапу:

Загальний залік:

У неділю, 5 липня, гонщики подолають другий етап Туру-2026 – 169 км горбистої дистанції на території Іспанії з Таррагони до Барселони.