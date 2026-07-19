Тур де Франс. Евенепул переміг у горах, схід Вінгегора
Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем 15 етапу Тур де Франс-2026. У неділю, 19 липня, гонщики подолали 184 км гірської дистанції з Шампаньоля до Плато де Солезон.
У фінішному спринті на вершині заключного підйому Евенепул випередив словенця Тадея Погачара з команди UAE Emirates, який напередодні виграв 14 етап. Топ-3 замкнув ще один гонщик UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо.
Внаслідок падіння за більш ніж 20 км до фінішу з дистанції зійшов віцелідер загального заліку Туру, данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike. Де дозволило Погачару закріпити лідерство у загальному заліку.
Результати 15 етапу:
Загальний залік:
У понеділок, 20 липня, на Тур де Франс-2026 другий день відпочинку. Гонка відновиться у вівторок, 21 липня, індивідуальною розділкою на 26 км з Евіана до Тонон-ле-Бен.