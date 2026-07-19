Тур де Франс. Евенепул переміг у горах, схід Вінгегора

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем 15 етапу Тур де Франс-2026. У неділю, 19 липня, гонщики подолали 184 км гірської дистанції з Шампаньоля до Плато де Солезон.

Маршрут 15 етапу letour.fr

У фінішному спринті на вершині заключного підйому Евенепул випередив словенця Тадея Погачара з команди UAE Emirates, який напередодні виграв 14 етап. Топ-3 замкнув ще один гонщик UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо.

Patience pays off ⏱️



Remco Evenepoel waits for Tadej Pogačar and Isaac Del Toro to make the first move, then strikes at exactly the right moment to claim his first road stage victory at the Tour de France on Stage 15 💪 pic.twitter.com/osLfUnMe9u — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 19, 2026

Внаслідок падіння за більш ніж 20 км до фінішу з дистанції зійшов віцелідер загального заліку Туру, данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike. Де дозволило Погачару закріпити лідерство у загальному заліку.

Результати 15 етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 20 липня, на Тур де Франс-2026 другий день відпочинку. Гонка відновиться у вівторок, 21 липня, індивідуальною розділкою на 26 км з Евіана до Тонон-ле-Бен.