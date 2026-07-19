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Тур де Франс. Евенепул переміг у горах, схід Вінгегора

Олег Дідух — 19 липня 2026, 19:00
Тур де Франс. Евенепул переміг у горах, схід Вінгегора
Ремко Евенепул
Getty Images

Бельгійський велогонщик команди Red Bull Bora Ремко Евенепул став переможцем 15 етапу Тур де Франс-2026. У неділю, 19 липня, гонщики подолали 184 км гірської дистанції з Шампаньоля до Плато де Солезон.

Маршрут 15 етапу
Маршрут 15 етапу
letour.fr

У фінішному спринті на вершині заключного підйому Евенепул випередив словенця Тадея Погачара з команди UAE Emirates, який напередодні виграв 14 етап. Топ-3 замкнув ще один гонщик UAE Emirates, мексиканець Ісаак Дель Торо.

Внаслідок падіння за більш ніж 20 км до фінішу з дистанції зійшов віцелідер загального заліку Туру, данець Йонас Вінгегор із Visma Lease a Bike. Де дозволило Погачару закріпити лідерство у загальному заліку.

Результати 15 етапу:

Загальний залік:

У понеділок, 20 липня, на Тур де Франс-2026 другий день відпочинку. Гонка відновиться у вівторок, 21 липня, індивідуальною розділкою на 26 км з Евіана до Тонон-ле-Бен.

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Ремко Евенепул

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