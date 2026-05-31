Вінгегор виграв Джиро д’Італія-2026
Данський велогонщик команди Visma Lease a Bike Йонас Вінгегор став переможцем Джиро д'Італія-2026. В рамках заключного, 21 етапу гонщики подолали 131 км рівнинної дистанції зі стартом і фінішем у Римі.
Переможцем заключного етапу став італієць Джонатан Мілан із команди Lidl Trek. У фінішному спринті з пелотону він випередив свого співвітчизника Джованні Лонарді з Polti Vist Malta та француза Поля Пеньйое з Groupama FDJ.
У підсумковому загальному заліку Вінгегор випередив австрійця Фелікса Галля з Decathlon CMA CGM і австралійця Джея Хіндлі з Red Bull Bora.
Таким чином, Вінгегор став восьмим велогонщиком у історії, який за кар'єру вигравав усі три Гран тури. До нього це вдавалося Жаку Анкетілю, Едді Мерксу, Феліче Джимонді, Бернару Іно, Альберто Контадору, Вінченцо Нібалі та Крісу Фруму. Вінгегор у 2022 і 2023 роках вигравав Тур де Франс, а у 2025 році став переможцем іспанської Вуельти.
Спринтерський залік Джиро-2026 виграв француз Поль Маньє з Soudal Quick Step, синю майку гірського короля завоював італієць Джуліо Чікконе з Lidl Trek, а найкращим молодим гонщиком став португалець Афонсу Еулаліу з Bahrain Victorious. Командний залік виграла Visma Lease a Bike.
Результати 21 етапу:
Підсумковий загальний залік:
Напередодні 20 етап виграв Вінгегор, для нього ця перемога стала п'ятою на цьогорічній Джиро.