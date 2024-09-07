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Данбар сенсаційно переміг на 20 етапі Вуельти-2024

Станіслав Лисак — 7 вересня, 19:12
Данбар сенсаційно переміг на 20 етапі Вуельти-2024
Едді Данбар
Getty Images

Ірландський велогонщик Едді Данбар несподівано здобув перемогу на 20 етапі велобагатоденки Вуельта-2024.

Ірландець здобув перемогу з основної групи, а не з відриву. Для 27-річного ірландського гонщика команди "Jayco AlUla" це друга перемога на цій Вуельті, раніше він тріумфував на 11 етапі.

Лідер загального заліку Прімож Роглич фінішував третім з 10-секундним відривом.

Зазначимо, що стартував та завершився 20 етап у провінції Бургос, Іспанія. Місто Вільяркайо вперше приймало гонку етапу Вуельти, а фініш на Пікон Бланко завершувалися лише один раз у 2021 році.

Завтра, 8 вересня, відбудеться останній, 21-й етап велобагатоденки, яка проходила у Португалії та Іспанії.

Загальний залік Вуельти-2024

Загальний залік Вуельти-2024 напередодні останнього етапу

Загальний залік Вуельти-2024 напередодні останнього етапу

Вуельта-2024 Едді Данбар

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