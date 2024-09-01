Кастрільо виграв 15 етап Вуельти, О'Коннор зберіг лідерство у загальному заліку

Сьогодні, 1 вересня, відбувся п'ятнадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 23-річний іспанський гонщик команди "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрільо. Варто відмітити, що на 12 етапі декілька днів тому він також здобув перемогу.

Друге місце посів росіянин Олександр Власов із "BORA-hansgrohe". Третім став представник Франції Павло Сіваков із "UAE Team Emirates".

Лідером загального заліку залишився австралієць Бен О'Коннор із "Decathlon Ag2r". Варто відмітити, що словенець Прімож Рогліч з команди "Red Bull Bora" зумів скоротити відрив від лідера на 38 секунд.

Вуельта-2024. 15 етап

1. Пабло Кастрілло (Іспанія, "Equipo Kern") - 3:45:51

2. Олександр Власов (РФ, "BORA-hansgrohe") - +0:12

3. Павло Сіваков (Франція, "UAE Team Emirates") - +0:31

Загальний залік:

Зазначимо, що на 13 етапі тріумф здобув 37-річний представник команди "Israel – Premier Tech" Майкл Вудс