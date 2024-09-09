Вуельта-2024: неймовірна боротьба в генеральній класифікації та велич Рогліча

Напередодні, 8 вересня, завершилася одна з трьох найпрестижніших шосейних багатоденних велогонок у світі — Вуельта Іспанії. Поряд з Джиро д'Італія і Тур Де Франс вона входить до Гранд-туру — найпрестижнішого у шосейному велоспорті. Нинішня велогонка стала 79-ю в історії Вуельти, і іспанські перегони є найбільш "молодими" серед трьох престижних велогонок у світі. Так, Джиро цього року пройшов 107-й раз, а Тур — 111-й.

Цьогорічні перегони відрізнялися тим, що вдруге в історії (після 1997 року) стартували в сусідній Португалії. Загалом же це був п'ятий старт Вуельти за межами Іспанії. При цьому Англіру та Піренеї, дві ключові гірські вершини маршруту 2023 року, були відсутні у 2024 році. Водночас у всьому маршруті був лише один рівнинний етап, і гори знову посіли центральне місце в гонці.

Не сталося сенсації й у спортивному плані — гонку вчетверте у своїй кар'єрі виграв Прімож Рогліч. А якщо провести паралелі з Джиро і Туром, то можна сказати, що словенський велоспорт зараз щільно окупував провідні позиції у світі. Адже перші дві гонки Гранд-туру-2024 також виграв словенець — Тадей Погачар. А ось Роглічу знову не було рівних саме на Вуельті.

Повернення Пріможа

У Рогліча була серія на Вуельті у 2019-2021 роках, коли він тричі поспіль виграв іспанську частину Гранд-туру, а з урахуванням того, що у 2021 році він виграв ще й золото Олімпійських ігор Токіо-2020 у шосейних перегонах, то цей період можна назвати зоряною годиною в кар'єрі спортсмена. Також він ставав переможцем Джиро 2023-го, а на Тур де Франс входив до трійки призерів.

Примож Рогліч Getty images

Мабуть, для "повного щастя" гонщику не вистачає перемоги в загальному заліку саме у французькому Турі, а також золотої медалі чемпіонату світу. Ці перегони, так само як і олімпійські шосейні перегони, проходять в один день. І у 2017 році Рогліч став срібним призером чемпіонату світу, програвши тільки Тому Дюмулену з Нідерландів, але програвши майже хвилину — 57,79 секунди.

Повертаючись до Вуельти, варто сказати, що перемогою у нинішньому році Рогліч зрівнявся за кількістю титулів з іспанцем Роберто Ерасом — по 4 титули чемпіона Вуельти. І якщо Еррас свої титули вигравав у "нульових" (2000, 2003-2005), і вже давно перебуває на заслуженому відпочинку, то Рогліч вже наступного року може стати одноосібно найтитулованішим спортсменом на Вуельті. Для цього йому, "всього навсього", треба виграти п'ятий титул. А враховуючи вік і форму гонщика, він цілком може це здійснити.

Фаворити перед стартом

Проте, перед стартом нинішніх перегонів Рогліч був далеко не головним фаворитом найпрестижнішої іспанської гонки. Після трьох років домінування на Вуельті, він, здавалося, втратив інтерес до саме цих перегонів і перемикнувся на дві інші — Тур і Джиро, яку він виграв минулого року. Таким чином, перед сезоном-2024 непідкореним залишався один лише Тур, але ці перегони проходять наприкінці червня-липня, і у гонщиків був час для того, щоб відновитися.

Рогліч же в Турі-2024 максимум фінішував третім на 7-му етапі й був 4-м у генеральній класифікації після 11 етапів. Але на 13-му трапився зрив, Рогліч вибув з чільної десятки й вже не міг складати конкуренцію своєму не менш титулованому земляку Погачару. Як і іншим гонщикам на трасах П'ятої республіки.

Тадей Погачар Getty Images

Мабуть, з того часу Рогліч і став внутрішньо морально готуватися до Вуельти. До того ж у Пріможа були рахунки й з Вуельтою загалом, і з Ремко Евенепулом та Сеппом Куссом окремо. Адже саме вони виграли генеральну класифікацію Вуельти у 2022-2023 роках. А судячи з настрою Рогліча на нинішній гонці, ті поразки його все-таки зачепили. Нагадаємо, що Рогліч не вийшов на старт 17-го етапу Вуельти Іспанії-2022.

Триразовий переможець іспанського Гранд-туру йшов другим у генеральній класифікації, поступаючись лідеру, Ремко Евенепулу 1 хвилину 26 секунд, але впав на фінальних метрах 26 етапу після атаки на підйомі. А 2023-го Роглі виграв 17-й етап перегонів, піднявшись у генеральній класифікації на 3-тє місце, але вище піднятися так і не зміг.

Таким чином, у Рогліча з'явилися два прямих конкуренти, які, як йому здавалося, прибирають до рук його "власність" — титул переможця Виельти. І цього року він зміг зробити камбек, повернувши все на свої місця.

Боротьба з австралійцем

Разом з тим, цього року у Рогліча з'явився інший конкурент і тим цікавіше було стежити за Вуельтою-2024. Якщо спочатку це були "випадкові" лідери, на кшталт Брендона Макналті й Ваута Ван Арта, то після того, як Рогліч нарешті захопив лідерство (4-5 етапи), у нього з'явився опонент серйозніший. Австралієць Бен О'Коннор у прекрасному стилі виграв 6-й етап нинішніх перегонів і міцно й надовго став на чолі генеральної класифікації.

28-річний австралієць раніше обмежувався перемогами максимум на одному етапі гонок Гранд-туру. І якщо на Джиро-2020 і Туре-2021 це був перший, по суті, нічого не значущий етап, то на Вуельті-2024 це був 6-й етап, що проходив уже в горах. І перемога на цьому етапі дозволила О'Коннору тримати лідерство протягом довгих 13 етапів, до 18-го включно.

Зазвичай, такі перемоги стають ключовими, а переможець перегонів уже визначений наперед. Але, як виявилося, не у цьому випадку. О'Коннор виявився занадто недосвідченим, а головним суперником у нього був Рогліч, який намірився будь-що-будь відібрати титул чемпіона цього року.

Ключовим цього року став 19-й етап, між містами Логроньо і Монкальвільо, який Рогліч виграв із солідним відривом від суперників. Перевага над другим-третім французом Гюдо і данцем Скельмосе склала 46 секунд. А австралієць явно був не готовий до такого повороту подій і не потрапив навіть до топ-10.

Прімож Рогліч Getty Images

У підсумку, мінімальна перевага в 5 секунд перед початком 19-го етапу перетворилася для О'Коннора після перегонів на відставання в 1 хвилину і 54 секунди. Фактично, його не відіграти за два рівнинних етапи, що залишилися. До того ж Рогліч контролював ситуацію і на 20-му етапі прийшов до фінішу в призовій трійці, відставши від переможця етапу ірландця Едварда Данбара на 10 секунд, але збільшивши перевагу над О'Коннором до 2 хвилин і 2 секунд. І коли перед останнім етапом гонщикам треба було проїхати 24,6 км по Мадриду, вже все було вирішено.

"Я намагався мотивувати себе"

Після фінішу останнього етапу гонки Рогліч виглядав втомленим, але неймовірно щасливим:

"Приємно стати володарем рекорду за кількістю перемог на Вуельті. Сьогодні я хотів відфінішувати, було важко, але все пройшло добре, і я щасливий. Я бачив виступ Штефана Кюнга (швейцарського велогонщика, який виграв останній етап - ред.). Всі знають, наскільки він сильний на таких плоских розділках. Проте, я намагався мотивувати себе, інакше було б ще важче. Тож я натиснув, було важко. Я хочу привітати його, він чудово проїхав. Сьогодні він був неймовірно сильний.

Прімож Рогліч Getty Images

Що стосується мене, то я насолоджуюся. У мене немає слів, неймовірно, що гонщики Словенії виграли всі три Гранд-тури в 2004 році. Це вимагало величезних жертв, і не тільки від мене. Моя сім'я, всі, хто навколо мене, всі ми багато чим жертвуємо заради такої перемоги. Я просто щасливий, що зміг її здобути. Так, непогано було б взяти і п'ять перемог на Вуельті (сміється). Перемог ніколи не буває достатньо. Але чотири - це вже неймовірно круто".

"Приємно стати володарем рекорду за кількістю перемог на Вуельті. Сьогодні я хотів відфінішувати, було важко, але все пройшло добре, і я щасливий. Я бачив виступ Штефана Кюнга (швейцарського велогонщика, який виграв останній етап - ред.). Всі знають, наскільки він сильний на таких плоских розділках. Проте, я намагався мотивувати себе, інакше було б ще важче. Тож я натиснув, було важко. Я хочу привітати його, він чудово проїхав. Сьогодні він був неймовірно сильний.



Що стосується мене, то я насолоджуюся. У мене немає слів, неймовірно, що гонщики Словенії виграли всі три Гранд-тури в 2004 році. Це вимагало величезних жертв, і не тільки від мене. Моя сім'я, всі, хто навколо мене, всі ми багато чим жертвуємо заради такої перемоги. Я просто щасливий, що зміг її здобути. Так, непогано було б взяти і п'ять перемог на Вуельті (сміється). Перемог ніколи не буває достатньо. Але чотири - це вже неймовірно круто".

Своєю чергою, генеральний менеджер команди Red Bull Bora-hansgrohe Ральф Денк зазначив:

"Для нас це дуже важливий момент. За 15-річну історію нашої команди ми всього лише вдруге виграли Гранд-тур. Крім стабільних результатів Пріможа я особливо задоволений відмінною роботою команди в цілому. Ці три тижні для нас пройшли як на американських гірках, але хлопці жодного разу не сумнівалися, що в Мадриді ми будемо в червоній майці (червону майку отримує лідер гонки - Ред.). Сьогодні екстраординарний день, і ми наполегливо працюємо над тим, щоб такі дні стали нашим новим стандартом".

"Вуельта-2024" пішла в історію — перегони, що подарували чимало яскравих емоцій і неймовірну боротьбу між Роглічем і О'Коннором. Що буде наступного року? Австралієць стане на рік старшим, досвідченішим, мудрішим, насамперед у тактичному плані. А Рогліч буде все таким же великим і ненаситним до великих перемог. Тим цікавішим і непередбачуванішим буде їхнє протистояння у 2025-му...

Кирило Стадниченко для Чемпіона

Відповідальний редактор — Денис Шаховець