Томас здобув неймовірну перемогу на 5 етапі Джиро д'Італія

Француз Бенджамін Томас з команди Cofidis переміг на п'ятому етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024. Він завершив перегони за 03:59:59.

Другим до фінішу дійшов Майкл Валгрен з EF Education-EasyPost, третім закінчив спринт представник Polti Kometa Андреа П'єтробон.

Гонщики проїхали спринтерський маршрут у 178 км із двома категорійними підйомами. Він пролягав від Генуї до Лукки.

Для французького спортсмена це перша перемога на етапі WorldTour і Grand Tour.

💨 A breathtaking affair in Lucca, where the breakaway managed to hold off the peloton, and a sprint where everything was left on the table



⏪ The @Continentaltire Ultimo Kilometro ⤵️#GirodItalia | #Continental #ContinentalItalia #SafetySponsorOfTheRoad pic.twitter.com/wcdiHfNn23 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 8, 2024

Нагадаємо, італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Лідерську рожеву майку після чотирьох етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який на 46 секунд у загальному заліку випереджає британця Герайнта Томаса. Додамо, що Тадей впевнено виграв другий етап.

А в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.