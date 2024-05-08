Томас здобув неймовірну перемогу на 5 етапі Джиро д'Італія
Француз Бенджамін Томас з команди Cofidis переміг на п'ятому етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024. Він завершив перегони за 03:59:59.
Другим до фінішу дійшов Майкл Валгрен з EF Education-EasyPost, третім закінчив спринт представник Polti Kometa Андреа П'єтробон.
Гонщики проїхали спринтерський маршрут у 178 км із двома категорійними підйомами. Він пролягав від Генуї до Лукки.
Для французького спортсмена це перша перемога на етапі WorldTour і Grand Tour.
Нагадаємо, італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).
Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.
Лідерську рожеву майку після чотирьох етапів зберігає словенець Тадей Погачар, який на 46 секунд у загальному заліку випереджає британця Герайнта Томаса. Додамо, що Тадей впевнено виграв другий етап.
А в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.