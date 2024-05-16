Алафіліпп здобув впевнену перемогу на 12 етапі Джиро д'Італія
Французький гонщик Жюліан Алафіліпп з команди Soudal Quick-Step виграв 12 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024. Гонка стартувала у регіоні Абруццо (провінція Терамо), а фінішувала у Марке (провінція Пезаро-е-Урбано).
Спочатку Алафіліппе атакував з величезного відриву, а потім випередив італійця Мірко Маестрі на крутому фінальному підйомі.
Француз фінішував з перевагою у 31 секунду від другого гонщика, Хонатана Нарваєса.
Зазначимо, що це перша перемога Алафіліппа на дебютному для себе Джиро.
Лідерську рожеву майку після 12 етапів зберіг Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.
Напередодні перемогу на 11 етапі святкував італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek, а до цього Джиро виграв француз Велентен Паре-Пентр.