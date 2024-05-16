Алафіліпп здобув впевнену перемогу на 12 етапі Джиро д'Італія

Французький гонщик Жюліан Алафіліпп з команди Soudal Quick-Step виграв 12 етап велобагатоденки Джиро д'Італія-2024. Гонка стартувала у регіоні Абруццо (провінція Терамо), а фінішувала у Марке (провінція Пезаро-е-Урбано).

Спочатку Алафіліппе атакував з величезного відриву, а потім випередив італійця Мірко Маестрі на крутому фінальному підйомі.

Француз фінішував з перевагою у 31 секунду від другого гонщика, Хонатана Нарваєса.

Зазначимо, що це перша перемога Алафіліппа на дебютному для себе Джиро.

⚡ ALAPHILIPPE GOES SOLO!!



11 KM to go for the former World Champion, as the chasing group explodes under the rhythm of @quintenhermans and @NarvaezJho #GirodItalia pic.twitter.com/HXdJeedtMC — Giro d'Italia (@giroditalia) May 16, 2024

Лідерську рожеву майку після 12 етапів зберіг Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.

Напередодні перемогу на 11 етапі святкував італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek, а до цього Джиро виграв француз Велентен Паре-Пентр.