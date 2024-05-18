Ганна виграв 14 етап Джиро д'Італія

Італійський велогонщик Філіппо Ганна, який представляє команду Ineos Granadiers, виграв 14 етап Джиро д'Італія-2024.

Гонка проходила на рівнинній місцевості. На фініші перевага Філіппо над лідером загального заліку Тадеєм Погачаром становила 29 секунд. Третім став ще один представник Ineos Granadiers Таймен Аренсман.

За підсумком 14 змагального дня словенець Погачар (UAE Team Emirates) продовжує утримувати рожеву майку лідера Джиро д'Італія. Друге місце посідає Герейнт Томас (Ineos Granadiers), третій — Даніель Феліпе Мартінес (Bora Hansgrohe).

Напередодні перемогу на 13 етапі здобув Джонатан Мілан з команди Lidl Trek, спортивним директором якої є Тадей Погачар.