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Мілан здобув впевнену перемогу на 13 етапі Джиро д'Італія

Олександр Булава — 17 травня, 18:38
Мілан здобув впевнену перемогу на 13 етапі Джиро д'Італія

Відбувся тринадцятий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович).

Для Мілана це вже третя перемога в нинішньому сезоні. Раніше італієць став найкращим на четвертому та одинадцятому етапах.

Гонщики проїхали абсолютно рівнинний етап 179 км на території Емілії-Романьї. Стартувала гонка у провінції Ріміні, а завершився у Феррарі.

Лідерську рожеву майку після 13 етапів зберігає Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.

Напередодні французький гонщик Жюліан Алафіліпп з команди Soudal Quick-Step виграв 12 етап велобагатоденки.

Джиро д'Італія

Джиро д'Італія

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