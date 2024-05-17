Мілан здобув впевнену перемогу на 13 етапі Джиро д'Італія
Відбувся тринадцятий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович).
Для Мілана це вже третя перемога в нинішньому сезоні. Раніше італієць став найкращим на четвертому та одинадцятому етапах.
Гонщики проїхали абсолютно рівнинний етап 179 км на території Емілії-Романьї. Стартувала гонка у провінції Ріміні, а завершився у Феррарі.
Лідерську рожеву майку після 13 етапів зберігає Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.
Напередодні французький гонщик Жюліан Алафіліпп з команди Soudal Quick-Step виграв 12 етап велобагатоденки.