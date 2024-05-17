Мілан здобув впевнену перемогу на 13 етапі Джиро д'Італія

Відбувся тринадцятий етап велобагатоденки Джиро д’Італія-2024. Перемогу здобув італійський гонщик Джонатан Мілан з команди Lidl-Trek (спортивним директором якої є українець Ярослав Попович).

Для Мілана це вже третя перемога в нинішньому сезоні. Раніше італієць став найкращим на четвертому та одинадцятому етапах.

🚴🇮🇹 | Hattrick Milan! De trein lanceert Jonathan Milan uitstekend en hij maakt het af. Sprintles! Van Dijke eindigt in zijn slipstream in de subtop. 🚂🙌 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/sCg0STfMPR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 17, 2024

Гонщики проїхали абсолютно рівнинний етап 179 км на території Емілії-Романьї. Стартувала гонка у провінції Ріміні, а завершився у Феррарі.

Лідерську рожеву майку після 13 етапів зберігає Тадей Погачар, який перемагав на другому, сьомому та восьмому етапах.

Напередодні французький гонщик Жюліан Алафіліпп з команди Soudal Quick-Step виграв 12 етап велобагатоденки.