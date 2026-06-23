Погачар може змінити план підготовки до Тур де Франс через зламану щелепу своєї дівчини
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Підготовка зіркового словенця Тадея Погачара до Тур де Франс може зазнати змін через серйозне падіння його нареченої Уршки Жигарт під час другого етапу Туру Швейцарії.
Про це повідомляє Sport.de.
29-річна спортсменка сильно вдарилася головою об асфальт і була доставлена до лікарні з підозрою на струс мозку. Там їй діагностували перелом щелепи.
"Мені ще потрібно вирішити. Я змінив багато планів за останні кілька тижнів. Тепер, коли Урсші потрібно відновлюватися, її плани та мої були кинуті в хаос", – сказав словенець після своєї перемоги в загальному заліку на Турі Швейцарії.
"Зараз ми діємо з планом номер три, але, можливо, нам знадобиться номер чотири через кілька днів".
Найголовніше, наголосив Погакар, це "щоб ми залишалися разом у найближчі дні. Тоді побачимо, що буде далі".
Нагадаємо, Тадей за кар'єру чотири рази вигравав Тур де Франс.