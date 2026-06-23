Погачар може змінити план підготовки до Тур де Франс через зламану щелепу своєї дівчини

Підготовка зіркового словенця Тадея Погачара до Тур де Франс може зазнати змін через серйозне падіння його нареченої Уршки Жигарт під час другого етапу Туру Швейцарії.

Про це повідомляє Sport.de.

29-річна спортсменка сильно вдарилася головою об асфальт і була доставлена ​​до лікарні з підозрою на струс мозку. Там їй діагностували перелом щелепи.

"Мені ще потрібно вирішити. Я змінив багато планів за останні кілька тижнів. Тепер, коли Урсші потрібно відновлюватися, її плани та мої були кинуті в хаос", – сказав словенець після своєї перемоги в загальному заліку на Турі Швейцарії.

"Зараз ми діємо з планом номер три, але, можливо, нам знадобиться номер чотири через кілька днів".

Найголовніше, наголосив Погакар, це "щоб ми залишалися разом у найближчі дні. Тоді побачимо, що буде далі".

Нагадаємо, Тадей за кар'єру чотири рази вигравав Тур де Франс.