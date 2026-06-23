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Погачар може змінити план підготовки до Тур де Франс через зламану щелепу своєї дівчини

Руслан Травкін — 23 червня 2026, 01:26
Погачар може змінити план підготовки до Тур де Франс через зламану щелепу своєї дівчини
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Підготовка зіркового словенця Тадея Погачара до Тур де Франс може зазнати змін через серйозне падіння його нареченої Уршки Жигарт під час другого етапу Туру Швейцарії.

Про це повідомляє Sport.de.

29-річна спортсменка сильно вдарилася головою об асфальт і була доставлена ​​до лікарні з підозрою на струс мозку. Там їй діагностували перелом щелепи.

"Мені ще потрібно вирішити. Я змінив багато планів за останні кілька тижнів. Тепер, коли Урсші потрібно відновлюватися, її плани та мої були кинуті в хаос", – сказав словенець після своєї перемоги в загальному заліку на Турі Швейцарії.
"Зараз ми діємо з планом номер три, але, можливо, нам знадобиться номер чотири через кілька днів".

Найголовніше, наголосив Погакар, це "щоб ми залишалися разом у найближчі дні. Тоді побачимо, що буде далі".

Нагадаємо, Тадей за кар'єру чотири рази вигравав Тур де Франс. 

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