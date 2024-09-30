🥉Баль приніс Україні бронзу чемпіонату світу 2024

Український паравелосипедист Павло Баль здобув бронзу на чемпіонаті світу 2024 з велоспорту.

Перший в Україні представник генбайку виступає у класі H5. Він фінішував з результатом 1:40:18, поступившись лідеру гонки, нідерландцю Валізе Мітчу на 1:06 хвилину. Срібним призером дисципліни став представник Франції Верно Лоїк.

Групова гонка. Гендбайк. Чоловіки H5.

1. 🥇 Мітч Валіз (Нідерланди) – 1:39:12

2. 🥈 Лоїк Верно (Франція) – 1:40:15

3. 🥉 Павло Баль (Україна) – 1:40:18

Зазначимо, що на Паралімпіаді-2024 Баль також здобув бронзову нагороду. Тоді його суперниками, як і на світовій першості, були Верно та Валіз.

Ця медаль стала для України третьою на ЧС-2024. Раніше Єгор Дементьєв став бронзовим призером в індивідуальній гонці з роздільним стартом у класі C5, а також здобув золото у групових перегонах.

Україну на турнірі представляли 27 спортсменів, які брали участь в особистій та командній гонках з роздільним стартом, а також груповій шосейній гонці. ЧС-2024 проходив у Цюриху з 21 по 29 вересня.