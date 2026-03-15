Та пішли ті росіяни до сраки: Баль – про четверте місце у лижній гонці та подіум з атлетами РФ на Паралімпіаді

Український паралімпієць Павло Баль висловився щодо свого четвертого місця у лижній гонці на 20 кілометрів та умову розділяти подіум з російськими атлетами у межах зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Що гірше: бути четвертим чи бути на подіумі з росіянином? Та пішли ті росіяни до сраки, вони вже дістали. Росіяни, росіяни – що, через них я не маю брати медаль? Та плював я на них. Був би третім – прапор у руки: пішов, забрав свою медаль і послав його під три чорти. Мені байдуже, що, мені через нього не брати медаль? Треба брати чим побільше. Сьогодні не вийшло", – висловився українець.

Зауважимо, Баль зупинився за крок від подіуму в класі сидячи, поступившись бронзовому призеру Джузепе Ромеле 11,5 секундами.

А переможцем перегонів став росіянин Іван Голубков, який випередив представника Китаю Мао Жонгву.

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026.