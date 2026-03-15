Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Та пішли ті росіяни до сраки: Баль – про четверте місце у лижній гонці та подіум з атлетами РФ на Паралімпіаді

Микола Літвінов — 15 березня 2026, 13:01
Павло Баль
AP/Matthias Schrader

Український паралімпієць Павло Баль висловився щодо свого четвертого місця у лижній гонці на 20 кілометрів та умову розділяти подіум з російськими атлетами у межах зимових Паралімпійських ігор 2026 року.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Що гірше: бути четвертим чи бути на подіумі з росіянином? Та пішли ті росіяни до сраки, вони вже дістали. Росіяни, росіяни – що, через них я не маю брати медаль? Та плював я на них. Був би третім – прапор у руки: пішов, забрав свою медаль і послав його під три чорти. Мені байдуже, що, мені через нього не брати медаль? Треба брати чим побільше. Сьогодні не вийшло", – висловився українець.

Зауважимо, Баль зупинився за крок від подіуму в класі сидячи, поступившись бронзовому призеру Джузепе Ромеле 11,5 секундами.

А переможцем перегонів став росіянин Іван Голубков, який випередив представника Китаю Мао Жонгву.

Нагадаємо, що 15 березня завершується Паралімпіада-2026. За текстовою трансляцією останнього змагального дня можна стежити тут.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Паралімпійські ігри Павло Баль російські спортсмени

Павло Баль

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік