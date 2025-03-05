Баль став срібним призером чемпіонату світу з паралижних перегонів

Українець Павло Баль здобув срібло на чемпіонаті світу-2025 з паралижних перегонів (клас сидячи).

Загалом, на чемпіонаті світу було розіграно вже шість комплектів нагород: спортсмени змагалися у класичному спринті серед чоловіків та жінок у трьох класах: сидячи, стоячи та з порушенням зору.

Крім Павла Баля, варто відзначити виступ Василя Кравчука, який посів четверте місце (клас сидячи). Ще двоє спортсменів посіли п’яте місце – Олександр Алексик (клас сидячи) та Дмитро Суярко (клас з порушенням зору). Загалом Україну на першості представляють 26 спортсменів.

Чемпіонат світу з лижних видів спорту-2025 проходить у норвезькому Тронгеймі. 6 березня він продовжиться чоловічою естафетою.