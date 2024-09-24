Дементьєв здобув бронзу на ЧС-2024 з велоспорту

Український паравелосипедист Єгор Дементьєв здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу-2024 з велоспорту, який триває у Цюриху (Швейцарія).

Українець показав третій результат, поступившись переможцю гонки Даніелю Абрахаму 28 секунд. Для України це перша нагорода на цьому турнірі.

Велоспорт. Індивідуальна гонка з роздільним стартом (С5)

🥇Даніель Абрахам (Нідерланди) – 40:35.90 хвилин

🥈Лауро Чаман (Бразилія) – 4.43 секунди

🥉 Єгор Дементьєв (Україна) – 28.41 секунд

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 у Парижі Дементьєв став чемпіоном у груповій гонці та здобув срібну медаль на велотреку.

Україну на турнірі представляють 27 спортсменів, які братимуть участь в особистій та командній гонках з роздільним стартом, а також груповій шосейній гонці. ЧС-2024 відбудеться у Цюриху з 21 по 29 вересня.