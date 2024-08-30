37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024

Сьогодні, 30 серпня, відбувся тринадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 37-річний канадський гонщик команди "Israel – Premier Tech" Майкл Вудс, який за 4 км до фінішу покинув відрив дня та наодинці штурмував Пуерто-де-Пахарес.

Finish line stage 1️⃣3️⃣🏁



Llegada de la etapa 1️⃣3️⃣🏁#LaVuelta24 pic.twitter.com/17woS4LMIX — La Vuelta (@lavuelta) August 30, 2024

Гірський етап (176 км) із чотирма категорійними підйомами стартував у провінції Луго (Галісія), а фінішував у провінції Леон (Кастилія та Леон). Загальний набір висоти склав 3420 метрів.

Напередодні іспанський гонщик команди "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрільо став найкращим у відриві дня.