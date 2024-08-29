Кастрільо виграв 12 етап Вуельти-2024

Сьогодні, 29 серпня, відбувся дванадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.

Перемогу здобув 23-річний іспанський гонщик команди "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрільо, який став найкращим у відриві дня.

Британець Макс Пул з "dsm-firmenich PostNL" прийшов другим, третім став іспанець Макс Солер "UAE Team Emirates".

🥹 A very special final KM. 👏 Pablo Castrillo gave it everything to take a very important victory.



🥹 Un ÚLTIMO KM muy especial. 🤜Pablo Castrillo entregando todo su esfuerzo por conseguir una victoria emocionante. #LaVuelta24 @CarrefourES #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/lhFenIZA35 — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2024

Горбистий етап (137,4 км) із фінішем на вершині першої категорії стартував та фінішував у провінції Оренсен. Набір висоти склав 3100 метрів.

Напередодні ірландець Данбар виграв 11 етап велобагатоденки.