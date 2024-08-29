Кастрільо виграв 12 етап Вуельти-2024
Пабло Кастрільо
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Сьогодні, 29 серпня, відбувся дванадцятий етап велобагатоденки Вуельта-2024.
Перемогу здобув 23-річний іспанський гонщик команди "Equipo Kern Pharma" Пабло Кастрільо, який став найкращим у відриві дня.
Британець Макс Пул з "dsm-firmenich PostNL" прийшов другим, третім став іспанець Макс Солер "UAE Team Emirates".
Горбистий етап (137,4 км) із фінішем на вершині першої категорії стартував та фінішував у провінції Оренсен. Набір висоти склав 3100 метрів.
Напередодні ірландець Данбар виграв 11 етап велобагатоденки.