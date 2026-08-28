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Норвезькі велогонщики оформили переможний дубль на Вуельті в день смерті Короля Гаральда V

Олег Дідух — 28 серпня 2026, 18:52
Норвезькі велогонщики оформили переможний дубль на Вуельті в день смерті Короля Гаральда V
Андреас Лекнессунд
Getty Images

Норвезький велогонщик команди UnoX Андреас Лекнессунд став переможцем сьомого етапу Вуельти-2026. У п'ятницю, 28 серпня, гонщики подолали 150 км дистанції з Валь д'Альба до гірського фінішу на Арамон Вальделінарес.

Маршрут 7 етапу
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La Flamme Rouge

У боротьбі з відриву Лекнессунд випередив свого співвітчизника та партнера по команді Тобіаса Халланда Йоханнессена. Таким чином, норвежці оформили переможний дубль у день смерті Короля Норвегії Гаральда V.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах словенець Тадей Погачар із команди UAE Emirates, який напередодні виграв шостий етап. На сьомому етапі він збільшив свою перевагу над найближчими переслідувачами в генеральній класифікації.

Результати сьомого етапу:

Загальний залік:

У суботу, 29 серпня, в рамках восьмого етапу гонщики подолають 172 км горбистої дистанції з Пуколя до Ксерако.

Вуельта Тадей Погачар

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