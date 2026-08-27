Вуельта. Погачар виграв дуель у Маса
Словенський велогонщик команди UAE Emirates Тадей Погачар став перемодцем шостого етапу Вуельти-2026. У четвер, 27 серпня, гонщики подолали 178 км середньогірської дистанції з Алькоссембре до Кастельон де ла Плана.
У парному фінішному спринті Погачар випередив іспанця Енріка Маса з команди Movistar. Третє місце з відставанням у 46 секунд посів бельгієць Рамсес Дебрюйне з Alpecin Premier Tech.
Для Погачара це вже третя перемога на поточній Вуельті, яка дозволила словенцеві закріпити лідерство у загальному заліку.
Результати шостого етапу:
Загальний залік:
Напередодні п'ятий етап виграв Меттью Бреннан. Поки що на Вуельті-2026 перемагали лише два гонщики – Бреннан і Погачар.
У п'ятницю, 28 серпня, в рамках сьомого етапу гонщики подолають 150 км дистанції з гірським фінішем на Арамон Вальделінарес.