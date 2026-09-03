Вуельта. Омржел переміг у горах, Мас закріпив лідерство

Словенський велогонщик команди Bahrain Victorious Якоб Омржел став переможцем 12 етапу Вуельти-2026. У четвер, 3 вересня, гонщики подолали 166 км гірської дистанції з Вери до Калар Альто.

Маршрут 12 етапу La Flamme Rouge

У боротьбі з відриву Омржел випередив іспанця Урко Берраде з команди Kern Pharma. Топ-3 замкнув партнер словенця по команді, колумбієць Сантьяго Буйтраго.

Таким чином, Омржел на своєю дебютному Гран турі здобув свою першу перемогу на етапах супербагатоденок. Цей успіх дозволив словенцеві піднятися з 10 на 6 місце в загальному заліку. Лідерство в генеральній класифікації закріпив іспанець Енрік Мас із Movistar.

Результати 12 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 11 етап виграв Меттью Бреннан. У п'ятницю, 4 вересня, в рамках 13 етапу гонщики подолають 193 км горбистої дистанції з Альмуньєкара до Лохи.