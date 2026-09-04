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Ван Арт із відриву виграв 13 етап Вуельти-2026

Олег Дідух — 4 вересня 2026, 18:43
Ван Арт із відриву виграв 13 етап Вуельти-2026
Воут Ван Арт
La Presse

Бельгійський велогонщики команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем 13 етапу Вуельти-2026. У п'ятницю, 4 вересня, гонщики подолали 193 км горбистої дистанції з Альмуньєкара до Лохи.

Маршрут 13 етапу
Маршрут 13 етапу
La Flamme Rouge

У парному спринті з відриву дня Ван Арт випередив француза Валентена Паре-Пентра з команди Soudal Quick Step. Топ-3 з відставанням у у 24 секунди замкнув партнер Ван Арта по Visma Lease a Bike Меттью Бреннан.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 13 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 12 етап виграв Якоб Омржел. У суботу, 5 вересня, в рамках 14 етапу гонщики подолають 155 км дистанції з Хаена до гірського фінішу на Сьєрра де ла Пандері.

Вуельта Воут Ван Арт Енрік Мас

Воут Ван Арт

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