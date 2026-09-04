Ван Арт із відриву виграв 13 етап Вуельти-2026
Воут Ван Арт
La Presse
Бельгійський велогонщики команди Visma Lease a Bike Воут Ван Арт став переможцем 13 етапу Вуельти-2026. У п'ятницю, 4 вересня, гонщики подолали 193 км горбистої дистанції з Альмуньєкара до Лохи.
У парному спринті з відриву дня Ван Арт випередив француза Валентена Паре-Пентра з команди Soudal Quick Step. Топ-3 з відставанням у у 24 секунди замкнув партнер Ван Арта по Visma Lease a Bike Меттью Бреннан.
Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.
Результати 13 етапу:
Загальний залік:
Напередодні 12 етап виграв Якоб Омржел. У суботу, 5 вересня, в рамках 14 етапу гонщики подолають 155 км дистанції з Хаена до гірського фінішу на Сьєрра де ла Пандері.