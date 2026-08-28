Був чемпіоном світу та 3-разовим учасником ОІ: помер король Норвегії Гаральд V

У п'ятницю, 28 серпня, в Університетській лікарні Осло пішов у засвіти король Норвегії Гаральд V.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на королівський палац Норвегії.

Він був великим прихильником спорту, де досягав чималих успіхів. Гаральд V захоплювався вітрильним спортом і неодноразово брав участь у чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх (1964, 1968 і 1972).

На світовій першості у 1987 році здобув "золото" у складі команди. На ОІ-1964 в Токіо він ніс норвезький прапор.

На відміну від батька Олафа V, який 1928 року в Амстердамі став олімпійським чемпіоном, Гаральд не підіймався на п'єдестал Олімпійських ігор. Його найвищим результатом на цьому рівні було восьме місце.

Вже бувши королем (через два місяці після операції на серці), переміг зі своєю командою на європейських змаганнях у Швеції. Йому підкорилось це досягнення у 68-річному віці.

Нагадаємо, що напередодні перестало битися серце Біллі Бостона. Він був першим в історії гравцем регбі-ліги, який отримав лицарське звання.