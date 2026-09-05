Бреннер з відриву виграв 14 етап Вуельти-2026

Німецький велогонщик команди Tudor Марко Бреннер став переможцем 14 етапу Вуельти-2026. У суботу, 5 вересня, гонщики подолали 155 км дистанції з Хаена до гірського фінішу на Сьєрра де ла Пандера.

Маршрут 14 етапу La Flamme Rouge

У парному спринті з відриву Бреннер випередив колумбійця Сантьяго Буйтраго з команди Bahrain Victorious. Топ-3 з відставанням у 11 секунд замкнув іспанець Крістіан Родрігес із XDS Astana.

Червону майку лідера загального заліку зберіг на своїх плечах іспанець Енрік Мас із команди Movistar.

Результати 14 етапу:

Загальний залік:

Напередодні 12 етап виграв Воут Ван Арт. У неділю, 6 вересня, другий тиждень Вуельти-2026 завершиться 190-кілометровим здебільшого рівнинним етапом із Пальма дель Ріо до Кордоби.